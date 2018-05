Escandaloso audio de Jorge Rial agrediendo a su hija Morena

La pelea entre Jorge Rial y su hija Morena comenzó hace más de una semana cuando la joven sacó a la luz varias intimidades de la familia en las redes sociales.

Ayer, la hija del periodista aseguró que su padre la había extorsionado y que le había mandado un audio amenazando con pegarle a ella y a su novio, Facundo Ambrosioni.

En las últimas horas comenzó a circular por Whatsapp la grabación en la que el conductor le dedica fuertes palabras a su hija.

"¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros", se lo escucha decir al periodista.

Y sigue: "Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer. Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen".

Según informaron, Morena gastó sus ahorros en pagarle el abogado al padre de Facundo, Norberto Fabián Ambrosioni, quien se encuentra preso e imputado por “asociación ilícita, entorpecimiento funcional y coacción, ya que formaba parte de La Trenza, un grupo al que se le atribuye monopolizar los remates judiciales a partir de presiones y amenazas a los oferentes y martilleros, y que terminó con la detención de más de 21 personas”.

Rial también hace mención a Córdoba, de donde es oriundo el novio de su hija. “Vas a esa provincia de mierda, con esa gente de mierda. Todos ladrones, delincuentes, negros, y te lo estoy grabando para que uses esto, porque sé que me vas a traicionar. Estás así porque vos por guita así lo vas a hacer. Me harté de todo. No lo voy a cagar a trompadas, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La con… de su madre a todos. Harto me tienen”, agregó.

El periodista también la culpa de haber intercedido en sus parejas y le recrimina que no estudió nada.

Mientras tanto, Morena publicó fotos junto a Ambrosioni.

Esta novela promete varios capítulos más...