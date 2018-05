Tarifas: Peña anticipó que el Gobierno dialogará "hasta último momento"

El Gobierno apuesta a dialogar "hasta último momento" para evitar que el Senado convierta en ley la iniciativa que, con la media sanción de Diputados, propone retrotraer las tarifas y así evitar un veto del presidente Mauricio Macri.

"Hay instancias de diálogo en el propio Senado, aspiramos que se pueda lograr algo que esté en el marco de la racionalidad, y hasta último momento vamos apostar a ese camino de dialogo", afirmó el Jefe de Gabinete Marcos Peña en declaraciones formuladas a la prensa al término de la reunión de gabinete encabezada por Macri en la Casa de Gobierno.

En este marco, Peña abordó el pedido que le hizo ayer el presidente a los senadores del PJ cuando les reclamó no dejarse "conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner".

En ese sentido, el funcionario consideró que con las expresiones de Macri "lo que se quiso plantear es un concepto que rigió durante el kirchnerismo mucho tiempo" con "esta idea de una demagogia energética y tarifaria que se demostro que era una mentira", planteando que "no se pagaban y se pagaba desde otros lugares".

Agregó Peña que "esa fue la política que a nuestro entender fue negativa".

Respecto al cruce de la ex presidenta a Macri por el calificativo de "locuras", el jefe de Gabinete dijo que "no es atinado hablar que haya una descalificación hacia su persona, sino a una idea, si ellos consideran que hay fondos para pagar esta ley, que lo planteen".

Durante la reunión que Macri mantuvo con su equipo, según explicó Peña "uno de los temas, fue la discusión de la ley de tarifas en el Congreso".

En ese contexto, indicó que el gobierno sigue "ratificando la vocación de estar dispuestos al diálogo y buscar alternativas que sean realistas, responsables y en el marco de la Constitución".

Consultado si esperan un apoyo de último momento de parte de algunos gobernadores, Peña respondió que los debates en la Cámara Alta "son de los senadores, independientemente de lo que opinan" los mandatarios, pero destacó que "la mayoría .

Además precisó que "la mayoría opinó en contra de la idea que el Congreso trabaje en la fijación de tarifas".