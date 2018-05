Otra provocación a Rial: el inesperado y cariñoso encuentro de Natacha Jaitt y Morena

Un nuevo capítulo se sumó a la novela de los Rial. Natacha Jaitt se encontró con Morena Rial, con quien se solidarizó luego de enterarse que atentó contra su vida por el duro enfrentamiento que mantiene con Jorge Rial, su papá.

No se conocían, y hasta Morena la había tildado de “gato viejo, sucio y barato” y luego de “falopera“ por decir que Jorge Rial le pegaba a los “futbolistas de inferiores” para que “novien” con ella. Sin embargo, Natacha nunca le respondió en malos términos. “De verdad me parte el alma lo que esa chica va a sufrir“, le dijo entonces.

El lunes pasado, en medio de su descargo por la situación que vive con More, Rial aseguró tener audios en los que la mediática intentaba influir sobre su hija.

Tras la acusaciones del conductor, Natacha salió al cruce, se solidarizó con More y dijo: “Tengo ganas de adoptarla yo, antes que te le acerques“, lanzó asegurando que lo demandará.

Este miércoles por la mañana, la mediática sorprendió a todos en la red al publicar una foto del encuentro con “More The Lion”, como la apodaron a la joven de 19 años luego de autollamarse “leona”.

“Adopté a #TheLion @moreerial y ¡sin sacrificarme en garcharme a Jorgito! #YoYaGané”, escribió, aunque luego dejó la humorada de lado para decir seriamente: “Fuera de toda locura y pavadas mediáticas hay una adolescente que necesita mucho amor , así que acá estoy. HECHOS NO PALABRAS. ¡Vamos leona! Nada merece tu dolor, acá estoy yo y mi familia también para cuidarte”, agregó, además de mencionar a sus hijos, Antonella y Valentino, y su hermano, Ulises.

Recordemos que en las últimas horas, Morena brindó una impactante entrevista a “El Show del Espectáculo”, el ciclo radial de Ulises Jaitt, donde habló de su intento de suicidio y relató detalles del brutal conflicto que tiene con el conductor de Intrusos. “Me corté donde tengo el tatuaje con el nombre de mi papá”, contó la joven.