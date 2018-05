Video: Perro y anaconda, en una tremenda lucha

Un video que circula en Facebook capta el preciso momento en que una anaconda y un perro tienen una épica lucha. En las imágenes se observa a la gigante serpiente envolver con todo su extensión al doméstico animal ante el asombro de unos campesinos.

El desenlace de este video acaba con un increíble escape del perro, mientras que la anaconda ya no pudo alcanzarlo. En Facebook, miles de usuarios han quedado sorprendidos con el video. Sin embargo, el can se fue con una pequeña herida en su cuerpo, pero al parecer no fue de gravedad.