Sebastián Schmidt y Rafael Benegas, los querellantes de la familia Párraga, hicieron un escueto alegato. No era mucho lo que tenían para agregar luego de la contundente exposición que realizó el fiscal Ramiro Ramos Ossorio. Benegas sostuvo que luego del fallido intento del periodista Gaspar Cinco de provocar la muerte de Amir Párraga en el dique Cabra Corral quedó demostrado su plan macabro de eliminar al hijo de su novia. "Cuando el acusado le entregó la botella con el veneno a Alejandra sabía el daño que iba a producir a ella y al menor", expresó. En tanto que Schmidt sostuvo que el periodista "procedió con engaño y se aprovechó de la confianza que la chica depositó en él para cometer el hecho".

Luis Agüero Molina centró su alegato con la teoría de que Alejandra Párraga envenenó a su hijo y que luego ella, en un acto suicida, también ingirió el liquido. A su juicio, la joven tomó esta determinación porque en los últimos días entró en crisis a raíz de una discusión que mantuvo con Gaspar Cinco y que estaba afectada por los problemas familiares. "Estaba preocupada porque temía que la relación con Gaspar Cinco se terminara", señaló el defensor. Agüero Molina apuntó que "es ahí cuando ella empieza a pensar en desentenderse del niño y a elaborar un plan para que el menor se quede con los abuelos y así poder cumplir con el deseo de ir a vivir con Gaspar Cinco".

En ese sentido el representante legal del periodista leyó una serie de chats que a su entender demostrarían que Alejandra no estaría en sus cabales. "En uno de los mensajes le dice a mi cliente que no sabe qué va a pasar con ella", subrayó. Dijo que fue Alejandra la de la idea de conseguir el agua bendita para curar el resfrío de Amir. De igual forma señaló que Gaspar Cinco compró el cianuro por encargo de su novia. Según Agüero Molina lo que Alejandra planeó fue producir una descompensación del niño con una dosis del veneno y de esa manera posibilitar que su hijo se quedara con los abuelos. Con esta hipótesis el defensor interpretó que Alejandra mezcló el cianuro con el agua bendita y que luego de darle al niño ella tomó un trago pensando que el preparado no tendría un efecto letal. "Por eso, antes de caer desmayada, Alejandra le dijo a Gaspar Cinco que también había tomado y le pidió que hiciera desaparecer el frasco con el cianuro", apuntó. Luego de efectuar una serie de consideraciones, el defensor solicitó la absolución lisa y llana del periodista.

"Los mataron dos veces"

"Jamás voy a decir que estoy contento, porque a mi hija y a mi nieto, nadie me los devolverá, expresó Alejandro Párraga, abrazado a su esposa. Subrayó que "nos tranquiliza el hecho de que se haya hecho justicia, que se haya condenado como corresponde a este asesino".

Al referirse al alegato del defensor de Gaspar Cinco, Párraga manifestó que "con todas las mentiras y las elucubraciones que hizo ese abogado, siento que a Alejandra y a Amir los mataron dos veces". Con los ojos llorosos, el hombre destacó: "Mi hija adoraba a mi nieto y por eso me duele que hayan intentado mancillar el nombre de Alejandra, presentándola como una asesina". Luego de un paréntesis, Párraga destacó que "le agradezco a la Justicia, porque se hizo justicia. También le agradezco al fiscal Ramos Ossorio y a nuestros abogados por todo el trabajo que hicieron". Mercedes Martínez, su esposa, expresó que "luego del castigo al asesino mi hija y mi nieto van a poder descansar en paz". Y agregó: "Para nosotros la vida tiene que continuar y ahora tenemos que seguir en la lucha por las hijas que nos quedan y por los nietos".

El abogado Federico Schmidt indicó que "no esperábamos otra cosa que la perpetua y en esto debemos valorar el trabajo del fiscal que ha reunido las pruebas para que se aplicara una condena justa. Ahora hay dejar tranquila a la familia para que haga su duelo".