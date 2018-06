Huaytiquina y San Bernardo siguen firmes en el Valle

Unión Huaytiquina de Campo Quijano y San Bernardo de Coronel Moldes, marchan a paso firme. Lograron una nueva victoria en la quinta fecha del torneo que organiza la Liga del Valle de Lerma, lo que les permite mantener el liderazgo en sus respectivas zonas.

San Bernardo fue el primero en ratificar su condición de único líder de la zona sur, y de visitante se impuso frente a Atlético Nobleza por 1 a 0.

Con esta nueva victoria, el cuadro de Coronel Moldes demostró que será uno de los grandes protagonistas que lucharán por el título.

Por el mismo grupo, San Agustín no le pierde pisada al equipo moldeño y venció sin problemas a El Carril por 3 a 0. Con estos tres puntos se posicionó en el segundo lugar.

Atlético Chicoana retrocedió un casillero porque no pudo sortear a La Merced, con el que igualó de local 2 a 2.

En la Zona Norte, Unión Huaytiquina se mantiene bien encaminado y demostró una vez más sus condiciones de puntero, al superar a Atlético Cerrillos por 1 a 0.

Los de Campo Quijano no se pueden relajar, ya que Juventud Unida de Rosario de Lerma lo persigue muy de cerca. Los rosarinos dieron la nota de la jornada con una goleada sobre Social Boroquímica por 5 a 1.

La “Juve” logró un triunfo fundamental porque quedó a tan solo un punto de la cima.

Por último, Olimpia Oriental pudo superar una agonizante sequía al abrochar su primera victoria en el campeonato, frente a Massalín y Celasco, al que derrotó por 2 a 0.

Olimpia no atravesaba un buen momento pero luego de la quita de puntos que sufrió en el partido contra Cerrillos (partido de la primera fecha) y luego con Boroquímica (segunda fecha), levantó cabeza, volvió a la victoria y da pelea.

Las posiciones:

Zona Sur

Equipos J G E P GF GC Pts.

S. Bernardo 5 4 0 1 13 8 12

S. Agustín 5 3 1 1 9 5 10

Chicoana 5 2 2 1 12 8 8

La Merced 5 1 2 2 10 9 5

Nobleza 5 1 1 3 3 11 4

El Carril 5 0 2 3 4 10 2

Zona Norte

Equipos J G E P GF GC Pts.

Huaytiquina 5 4 1 1 11 4 13

Juv. Unida 5 4 0 1 17 9 12

Cerrillos 5 3 0 2 7 3 9

Olimpia 5 1 1 3 4 2 4

Massalín 5 1 0 4 7 17 3

Boroquímica 5 0 2 3 3 9 2