El economista Javier Milei maltrató a una periodista

El reconocido y mediático economista, Javier Milei, maltrató a una periodista durante una conferencia que brindó el martes por la noche en la sede del Colegio de Abogados de Metán.

Milei le dijo “burra” y soberbia, en tono alto, a la comunicadora social, Teresita Frías y entre otros conceptos le advirtió, a los gritos, que no discuta sobre cosas que “no sabe un carajo”. Frías le había preguntado al especialista sobre las teorías keynesianas, en referencia a John Keynes, un economista inglés.

Video gentileza Spacio Televisión/ Youtube

Milei le recomendó a la periodista la lectura de un libro y cargó de nuevo contra Frías. “Me parece que la única que tiene dudas en esta sala sos vos. Si vos decís que el mundo salió de la gran depresión entre el 29 y el 33 con un libro del 36, lo primero que tenés que darte cuenta es que no te coinciden las fechas, porque ni siquiera te tomaste el trabajo de chequearlas. Hablás de keynesianismo y no leíste nada sobre eso. No sabés nada, solamente estoy diciendo que sos una burra”.

“Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. La totalitaria sos vos porque opinás de cosas que no sabés un carajo”, dijo el economista, ante la sala llena del colegio de abogados y las miradas sorprendidas de los concurrentes, algunos de los cuales abandonaron el lugar.

Otra agresión a un comunicador

Pero no todo terminó allí. Cuando llegó el turno de preguntar, el periodista Rodrigo García dijo: “Se me fueron las ganas de hacerte preguntas sobre economía. Pero te pido por favor que le pidas disculpas a la dama que agrediste gratuitamente". A lo que, sorprendentemente, Milei repondió: "Vos sos un populista impresentable”.

Los medios de comunicación, vecinos y hasta concurrentes a la charla que dio el economista se solidarizaron con la periodista.

Milei llegó a Metán invitado por el diputado nacional, Alfredo Olmedo, quien tuvo que terminar pidiendo disculpas por lo ocurrido.

La respuesta de Frías

“La ley Nro 26.485 de protección integral a las mujeres, que fue sancionada el 11 de marzo de 2009 y promulgada en abril de ese año, es una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollemos nuestras relaciones interpersonales y en el artículo 2, inciso C, habla de “las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos”. Y en su artículo 4 define que “violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial”.

“Pero a esta ley parece que el catedrático Javier Milei no la conoce o no le interesa. El afán de agrandar su circo y momento mediático, lleva a que personajes como éste violenten a una mujer y se sientan avalados por parte de una sociedad patriarcal que avala primitivo comportamiento. Por esto quiero hacer público mi repudio a este economista por gritarme, y tratarme de “burra, totalitaria y soberbia” durante una de sus charlas económicas realizadas en la ciudad de Metán en el Colegio de Abogados, a la que fui en calidad de periodista”, relató la comunicadora social en un escrito, repudiando al economista.

“El economista arremetió contra mi persona porque según su parecer “no sé de keynesianismo y tengo que estudiar más del tema antes de mandarme a preguntar 'burradas'”, indicó.

“Aclaro que mis preguntas solo fueron a nivel periodístico. No considero bajo ningún punto de vista el maltrato sufrido por este economista que al parecer las luces de un estudio de TV y seguidores en Twitter hicieron que se olvide del respeto. Esta persona me gritó e insulto comparándome con un asno solamente por 'pensar que defiendo las teorías de Keynes', a los gritos en frente a personas calladas, quizá algunos avalando este repudiable acto de violencia machista”, señaló Frías.

“El mal momento vivido, sin motivo alguno, lo repudio #BastaYaDeMachosViolentos, ¿tratar de asno a una mujer por preguntar?. Aclaro lo de mi condición de mujer porque luego de mi intervención un hombre preguntó y no reaccionó de la misma forma, es más, volvió a cargar contra mi condición de mujer preguntando “todavía está la chica que defiende a Keynes?”. Claramente el tema lo convirtió en algo personal", agregó.

“También quiero destacar que durante el ataque sufrido se encontraban en la sala el intendente de la ciudad (Fernando Romeri) y el diputado (Alfredo) Olmedo entre otros que no se pronunciaron durante tal ataque, por miedo a la represalia quizá? No lo sé, lo cierto es que antes de terminar la charla el colega Rodrigo García le pidió que se “retracte por la violencia que descargo hacia mi persona”, junto a un grupo de hombres no conozco a todos-pero se encontraban: el señor Vera, el señor Caliva, y el señor Maurell que le solicitaban que me pidiera disculpas, cosa que no sucedió porque para el mediático economista “le falte el respeto por no saber”, dijo Frías.

Cabe resaltar que finalizada la charla se acercó el diputado Olmedo “pidiéndome disculpas y dejándome en claro que no se siente representado por Milei”, detalló.

“Lamentablemente las mujeres seguimos siendo víctimas de estos hombres que no soportan que alcemos la voz ni siquiera en ámbitos laborales, lo que me duele es que la violencia hacia las mujeres está tan naturalizada, sacando a este grupo de hombres de buena fe, ¡nadie hizo nada! Se encontraban en la sala dos representantes del pueblo y callaron. Hasta hubo risas por parte de algunos presentes y otros avalaron el “mira cómo te dejó en ridículo” que aplicaba el violento de Milei. ¡Basta de naturalizar en cualquier ámbito la violencia hacia una mujer¡ ¡Basta de callar!”, concluyó.