Becarios denuncian incumplimiento salarial

Los becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Salta realizaron ayer una asamblea y aseguraron que atraviesan una crítica situación. Denuncian, entre otros puntos, que no se cumplió un acuerdo salarial y que cobran lo mismo que el año pasado.

Al menos 100 becarios, investigadores y docentes se reunieron durante la mañana en las escalinatas del rectorado de la Universidad Nacional de Salta, en el campus de Castañares, para comenzar a delinear estrategias de lucha por los reclamos que tienen hacia el Gobierno nacional.

Armados con mates, carteles de cartulina, cochecitos de bebés, carpetas, banderas y libros, denunciaron el "vaciamiento" de los organismos de ciencia y tecnología en cuanto a recursos y presupuestos, además de promesas incumplidas.

Se trata de jóvenes que tienen títulos o estudios de posgrado que vienen desarrollando tareas desde hace varios años y trabajan con dedicación exclusiva, es decir que no pueden realizar otra tarea.

La medida realizada en Salta se encuadra dentro de un plan de lucha nacional. El epicentro del conflicto se desarrolla en Buenos Aires, donde se desempeña la mayoría de los becarios.

"Hay un ajuste porque se acordó el 15 por ciento en unas paritarias firmadas por UPCN, que están al menos cuestionadas por acordarse por debajo de la inflación real. Ese 15 por ciento escalonado no fue hasta ahora cumplido. Seguimos con los salarios de 2017 y el año pasado no nos pagaron el bono de fin de año. Nosotros no tenemos aguinaldo, ni aportes patronales, no figuramos como trabajadores y todo eso conforma nuestro malestar", dijo la becaria Paula Milana.

Los becarios no están en relación de dependencia por lo que a la falta de aportes jubilatorios, se suma el hecho de que no tienen una obra social.

Con poca experiencia en reclamos colectivos, los becarios del Conicet están dando los primeros pasos para comenzar a delinear un plan de lucha. El jueves de la semana pasada se hizo la primera reunión, a la que asistieron 20 personas. Ayer superaron los 100 manifestantes en la asamblea.

Hicieron circular una lista en la que todos debían anotarse para, al menos, saber con exactitud cuántos son. Desde el grupo denominado "Científicos y universitarios autoconvocados", aseguran que son aproximadamente unos 250 becarios y científicos en Salta.

Ahora se están organizando para difundir de manera oficial las próximas acciones que llevarán adelante y, especialmente, comunicar la convocatoria a las próximas asambleas.

Saben que necesitan una organización que arranque desde cero, con delegados y responsables de cada tarea.

Seguirán los pasos de la asamblea nacional, que ya emitió un comunicado de prensa según el cual "el Conicet sufre un proceso de recorte presupuestario por parte del Estado nacional que afecta principalmente tres aspectos: la cantidad de becarios e investigadores que ingresan al organismo, las condiciones de trabajo y el dinero que perciben los becarios por sus tareas". Sostienen además que "los estipendios se mantienen fijos desde 2017 a pesar de los altos índices de inflación".