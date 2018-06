Incendio en el sanatorio El Carmen: "Había un artefacto poco común en ese tipo de áreas"

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron el motivo que provocó el histórico incendio en el sanatorio El Carmen el 18 de mayo. Una falla eléctrica producto del trabajo con una soldadora en el 3er. piso generó el foco ígneo. El rápido accionar de las distintas áreas de salvataje entre Bomberos Voluntarios y la Policía, los mismos efectivos, los de Seguridad Urbana y el personal de Samec pudo controlar el siniestro en pleno centro salteño.

En diálogo con El Tribuno, Juan Chávez, jefe de los Bomberos Voluntarios, apuntó que se sorprendieron cuando después de la inspección ocular observaron la utilización de elementos poco comunes en ese tipo lugares. "Al terminar las tareas, se supervisó que no quedara nadie en el edificio con un barrido completo desde el cuarto piso (que todavía no funciona), trabajo que coordinamos con Bomberos de la Policía. Luego, realizamos una inspección ocular en el lugar donde se produjo el siniestro y constatamos que había una soldadora y una pinza, elementos que no es muy común en una sala de recuperación", expresó Chávez.

Desde la Fiscalía Penal 2, a cargo de Justo Alberto Vaca, señalaron que recibieron el informe de la División de Guardia de Incendios y otros Siniestros de la Policía salteña que clasifica el hecho como "incendio accidental técnicamente previsible". Esto implicaría, en otras palabras, que hubo una clara negligencia dado el trabajo que desarrollaban con una soldadora en el instituto privado; a raíz de dicha actividad, el sistema eléctrico sufrió un corto circuito y una consecuente explosión.

Lo informado por el MPF sigue, y dice lo siguiente: "En su contenido, el informe indica que el sector de origen fue la sala de recuperación posquirúrgica y CCV del sanatorio, ubicado en el primer piso y que la fuente de ignición fue la energía eléctrica. Respecto a la causa del hecho, sostienen que la hipótesis más probable sería una falla eléctrica por cortocircuito en un cable de una máquina soldadora que realizaba tareas de mantenimiento". Actuaciones que se realizan de oficio dado que hasta el momento no registraron denuncias de algún damnificado.

"Incendios de estas características donde se tuvo que evacuar la totalidad de un sanatorio, con pacientes internados en sectores de alta complejidad, es la primera vez que ocurre en Salta capital. Salió todo muy bien, se trabajó de manera coordenada con las áreas de trabajo y la misma gente del lugar, quienes siguieron un protocolo", apuntó el jefe de Bomberos Voluntarios.