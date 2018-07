Tigres rechazó la oferta de Racing por Zelarayán

Racing está muy cerca de quedarse sin uno de sus posibles refuerzos estelares, luego de que Tigres de Monterrey rechazara una millonaria oferta por el volante ofensivo Lucas Zelarayán.

Según trascendió, la academia envió una propuesta formal para adquirir el 80 por ciento de la ficha del Chino en 6 millones de dólares, pero fue considerada insuficiente por la entidad mexicana.

Con este escenario, Racing seguro se tome unos días para enfriar la operación con el fin de buscar que Tigres baje sus pretensiones, pero es un hecho que no se moverá de los 8 millones que pretende.

Si bien no es titular en el equipo azteca, Zelarayán es pieza importante de recambio y por ese motivo el club solo se desprenderá de él si recibe el dinero pretendido.

Más allá de que el Chino está haciendo fuerza para vestir la camiseta de Racing, su pedido difícilmente logre reducir ese margen de diferencia entre los clubes de 2 millones de dólares.

Por su parte, la academia está a la espera de una respuesta del Bahía por el lateral chileno Eugenio Mena, que se mostró orgulloso que un gran de Argentina lo pretenda.

En otro orden, el presidente Víctor Blanco todavía no tomó una determinación sobre Brian Mansilla, que no está entre las prioridades de Eduardo Chacho Coudet.

Al juvenil lo quiere a préstamo con cargo y una opción de compra el Dinamo Kiev, pero todavía no se tomó una determinación.

Racing se encuentra de pretemporada en Orlando, Estados Unidos, y hasta ahora llegaron Gabriel Arias, Gustavo Bou y Jonathan Cristaldo como refuerzos.