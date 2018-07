Matthysse promete “una espectacular victoria” frente a Pacquiao

Restan apenas tres días para que el argentino Lucas Matthysse y el filipino Manny Pacquiao se enfrenten la medianoche del sábado en Kuala Lumpur por el campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo. A medida que pasan los días, la confianza de Lucas va en aumento ya que promete “una gran demostración”.

“Me siento muy seguro de que tendré éxito en la pelea. Entrené muy duro para defender mi campeonato en Malasia. Me adapté ya al clima y al horario, me siento en gran condición y le prometo al mundo entero una gran demostración”, dijo Lucas, que apenas conquistó el título welter de la AMB en enero pasado y este domingo (sábado por la noche en América) enfrentará al tagalo.

La pelea está programada para la medianoche del sábado en la Argentina. Se podrá ver por TNT Sports (codificada).

“Gracias a Golden Boy Promotions, Arano Box y todos los que hicieron posible esta promoción. Este será un combate de primera clase en donde les prometo una espectacular victoria”, añadió el púgil de Argentina, quien buscará la victoria más notable en su carrera profesional.

En la previa también habló Pacquiao, nueve veces campeón del mundo en ocho categorías distintas. “Estamos cerrados y cargados. Estoy más que listo y emocionado por mostrarle a los aficionados de boxeo en Malasia los frutos de mi preparación y arduo entrenamiento”, dijo Pacquiao, y agregó: “Tuvimos un gran campamento y no puedo esperar más para pelear”.

De la Hoya también confía

El excampeón mundial y ahora promotor Oscar de la Hoya confió en que el argentino pondrá fin a la carrera del astro Manny Pacquiao cuando se enfrenten en el Axiata Arena de la capital malaya.

“Para mí, cada leyenda tiene su fin y creo que esta pelea con Matthysse puede ser el fin de Pacquiao”, dijo De la Hoya.

El excampeón del mundo vivió ante Pacquiao sus últimos momentos en el ring, en diciembre de 2008, cayendo de manera sorpresiva, y considera que ahora el argentino puede hacer lo propio con el ídolo filipino.

De las 39 victorias de Matthysse en su carrera 36 fueron antes del límite, mientras que Pacquiao solo noqueó una vez desde 2009 cuando puso fuera de combate al puertorriqueño Miguel Cotto. Desde ese combate, perdió cuatro veces en 13 peleas; una de ellas, el espectacular nocaut que le propinó el mexicano Juan Manuel Márquez en 2011.

“Matthysse es un pegador recio, y además es un peleador resistente; creo que Pacquiao vio ya sus mejores días”, señaló De La Hoya a tres días de la gran pelea. La confianza de Matthysse y su equipo están en alza y solo esperan el momento de la primera campana para ir por Pacquiao.