Para los estacioneros las naftas premium tendrían que rondar los $47,40 y la súper $39,40

Pese a las últimas subas en los precios de los combustibles, el atraso en los precios es del 23,4% en el caso de la nafta súper y de 25,4% en el caso de la premium, según las estaciones de servicio. De aplicarse esos aumentos, los precios promedios en Salta serían de $47,40 las premium y de $39,40 las súper; mientras que las de bandera extranjera superarían los $50.

Los valores toman en cuenta la incidencia del precio internacional del petróleo Brent, la cotización del dólar, los precios internos de los biocombustibles y los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

Sobre esa base un estudio de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) estima el atraso de los precios en surtidor con relación a los teóricos, es decir, a los que existirían en caso de ausencia de intervenciones.

El gasoil con retraso del 27,8%

Para el gasoil grado 2 el atraso calculado es de 27.8% y para el grado 3, 23.4%. "No promocionamos el aumento, pero sí planteamos que las petroleras por ese atraso no abastecen lo necesario. Las estaciones de servicio blancas están desabastecidas, porque las petroleras restringieron el canal mayorista", afirmó Gabriel Bornoroni, titular de Fecac. "Tiene que haber un acuerdo entre el Gobierno y el sector para no quedar en el medio; es grave lo que está pasando".

El trabajo, realizado por la consultora EconomicTrends, señala que por las subas del tipo de cambio y del precio del petróleo, a pesar del incremento de los combustibles de hace unos días, el atraso en relación a los "teóricos" se incrementó nuevamente, como durante mayo y junio, según publicó La Nación.

Fuerte incremento

El precio promedio del gasoil (grado 3) en las estaciones de servicio de Argentina incluyendo impuestos en mayo fue 37,6% más alto que un año atrás. Durante los últimos dos años, el valor subió 45,7%. En el caso de la nafta Premium, con impuestos, en un año se incrementó 40,4% y desde 2016, 51,3%.

El trabajo remarca que como Índice de Precios al Consumidor nacional se incrementó un 26,3% entre mayo de 2017 y el mismo mes de este año, el valor medio del gasoil quedó 11,3 puntos porcentuales por encima de la inflación, mientras que la Premium lo superó en 14.1 puntos porcentuales.

Según las estadísticas de Fecac, en mayo el volumen total de ventas al público de combustibles líquidos en estaciones de servicio cayó 13,6% interanual (12,2% naftas y 15,3% gasoil). Las de GNC se redujeron 12% en igual periodo. En esa línea la facturación en el quinto mes del año sumó $24.030 millones (sin impuestos), 22,2% más que un año atrás pero por debajo del 26,3% de inflación registrada en el periodo.

Los números en los surtidores

5-9% - Aumento: Fue el incremento de la nafta súper en los últimos días

23,4% - Retraso: Es en promedio lo que los estacioneros creen que debería todavía aumentar la nafta súper

27,8% - También el gasoil: Es el porcentaje que, en las estaciones, creen que debería subir el gasoil grado 2