Las Leonas inician su camino en el Mundial

La cuenta regresiva llegó a su fin para Las Leonas. Esperaron y se prepararon para el gran objetivo de la temporada, el Mundial de hockey sobre césped de Londres, que ayer se puso en marcha con cuatro partidos y que hoy tendrá el debut del seleccionado argentino. A partir de las 9, enfrentarán a España, por el grupo C, con transmisión de ESPN.

Argentina buscará el tercer título de su historia, tras las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010. Es para destacar que desde la primera conquista, hace 16 años, el seleccionado femenino nunca bajó del podio: primeras en Perth 2002; terceras en Madrid 2006; primeras en Rosario 2010 y terceras en La Haya 2014.

“Hicimos una preparación muy intensa desde principios de año, jugamos muchísimos partidos internacionales, venimos con mucha carga y volumen de trabajo”, explicó Agustín Corradini, entrenador del primer equipo albiceleste.

El próximo miércoles, a partir de las 14, Las Leonas se medirán con Alemania. Por último, cerrarán la fase de grupos el sábado 28, desde las 10, ante Sudáfrica.

Todos los partidos se desarrollarán en el sintético del Lee Valley Hockey and Tennis Centre que se encuentra situado en el Parque Olímpico Reina Isabel.

En lo que respecta a los cruces de cuartos de final, los mismos están agendados para los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto; mientras que las semifinales se llevarán a cabo el sábado 4 de agosto. Allí se darán a conocer los equipos que el domingo 5 lucharán por la medalla más deseada: la dorada.

“Vamos a encarar esta Copa del Mundo con la ilusión intacta y enorme de que esta camada maravillosa vuelva a inspirar y a generar en todos los argentinos aquello que supieron crear las Leonas en su surgimiento”, aseguró Corradini.

El plantel argentino cuenta con las siguientes jugadoras: Belén Succi, Eugenia Trinchetti, Agostina Alonso, Bianca Donati, Martina Cavallero, Magdalena Fernández, Delfina Merino, Agustina Habif, María Granatto, Florencia Habif, Rocío Sánchez, Agustina Albertario, Lucina von der Heyde, María Ortiz, Noel Barrionuevo, Julieta Jankunas, Julia Gómez y María Mutio.

Primeros partidos

La 14ª Copa del Mundo se puso en marcha ayer con cuatro partidos. Por el grupo B, Irlanda venció a Estados Unidos por 3 a 1 e Inglaterra empató 1 a 1 frente a India. Además, Alemania superó por 3 a 1 a Sudáfrica y por el D hubo un ajustados triunfo de Australia sobre Japón por 3 a 2.

Además del partido entre Argentina y España hoy también jugarán, China vs. Italia (A), Holanda vs. Corea del Sur (A) y Nueva Zelanda vs. Bélgica (D).