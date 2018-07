Pratto: "Nos hace muy bien que Gallardo se quede"

El delantero de River Lucas Pratto celebró este martes que Marcelo Gallardo se quede en la institución y no vaya a la Selección argentina, al tiempo que remarcó que dijo que hay que estar atentos cuando se enfrenta a un rival de una categoría menor, como será el sábado Villa Dálmine.

Sobre el debate de si ante Central Norte, al cual el millonario goleó 7 a 0 por Copa Argentina, el equipo debió haber bajado la intensidad y no lograr un resultado tan abultado, dio su postura.

“En ningún momento hicimos nada para desmerecer ni cargar al rival. Ellos hace mucho que no competían y se notaba. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y la mejor manera de respetar al adversario, es jugando como lo hicimos”, afirmó en conferencia de prensa.

Pratto destacó que se “siente bien con cualquiera de los tres delanteros”, aunque destacó la buena química con Ignacio Scocco, su compañero habitual.

“Me está tocando jugar más con Nacho y al final del semestre pasado, ya se notaba que nos entendíamos bien. Tanto él como yo somos de arrastrar marcas y generarle espacios al otro”, indicó.

Sobre el duelo frente a Villa Dálmine, por los 16avos. de final de Copa Argentina, destacó que “hicieron un torneo pasado muy bueno, en el que casi ingresan al reducido” y definió como “un DT inteligente” a Felipe De la Riva.

Por último, hizo referencia al hecho que “Gallardo priorizó quedarse en el club por el gran sentido de pertenencia que tiene”.

“Tiene el respaldo de los jugadores y de la dirigencia. Él está muy identificado con River y a nosotros nos hace muy bien que se quede. Su idea debe ser dirigir a la Selección, pero más adelante”, cerró.