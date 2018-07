Estela de Carlotto: “Hebe de Bonafini no quería que buscáramos a los nietos”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, volvió a marcar sus diferencias con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por no compartir “la forma”. Además, acusó que “ella no quería que buscáramos los nietos”.

“No tengo relación con Hebe de Bonafini. No comparto, la respeto y la entiendo. No comparto la forma, la manera”, señaló Carlotto. En una entrevista con Georgina Barbarossa en la señal de Crónica TV, la abuela de Guido, a quien encontró luego de 36 años de búsqueda, contó que “Ella (Hebe de Bonafini) no quería que buscáramos los nietos, porque decía que ya estaban contaminados y no tenían salvación”

. Además, le reclamó que “llegaba alguien preguntando por Abuelas y decía que no sabían donde estaban”. Por otro lado, expresó la diferencia en sus formas con la titular de Madres: “No uso malas palabras ni hago gestos obscenos para hablar con quien sea. Es tremendo equivocarse en la moral de una persona”, añadió.

Consultada por las políticas de derechos humanos de este Gobierno, Carlotto consideró que “hay muchos derechos humanos violentados. El nuestro fue despreciado ya en campaña cuando el Presidente actual dijo que éramos un curro”.

“Hay funcionarios que nos ofenden”, lamentó, y criticó que “para este gobierno los viejos no servimos”.

También se refirió al tema del aborto, que está en boca de todos “La juventud tiene mucho más abierta la cabeza que nosotro”.



Visiblemente conmovida, Carlotto cerró su entrevista refiriéndose a “A mi hija Laura siempre la siento cerca” y confesó que hasta habló su momento con “Reynaldo Benito Antonio Bignone en su casa y le pidió su aparición con vida”.