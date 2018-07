Nahir es la mujer más joven del país en ser condenada a perpetua

Nahir Galarza, la escultural entrerriana de 19 años estudiante de abogacía, se convirtió ayer en la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua. La Justicia de Gualguaychú le aplicó la drástica sentencia por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, de 20 años, el 29 de diciembre pasado en esa ciudad del sur entrerriano. Permanecerá en la cárcel 35 años y saldrá en libertad cuando cumpla 54.

Nahir, que no estuvo en el recinto del tribunal en el momento de la sentencia, fue considerada por unanimidad culpable de "homicidio agravado por el vínculo de pareja" con la víctima. Los jueces Mauricio Derudi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Vivian dieron por acreditada la relación de pareja, dando por tierra con el argumento de la defensa, al igual que el argumento de que existió violencia de género por parte de la víctima. Por otro lado, los magistrados extendieron la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. La joven permanecerá detenida en la Comisaría de la Menor y la Mujer. En tanto, se anunció que el próximo 24 de julio se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.

El abogado de la familia Galarza, Sebastián Arrechea, consideró que sería prematuro opinar sobre el fallo y que recién lo hará cuando se den a conocer los fundamentos. Por lo pronto, especuló con que tribunal "no pudo haber analizado toda la prueba y los audios aportados" para probar que hubo violencia de género de parte de Pastorizzo. "Me llamó la atención el poco tiempo que utilizaron (los jueces) para analizar todo. Para mí no lo hicieron, porque físicamente no dan los tiempos", interpretó.

Gustavo Pastorizzo, el padre del joven asesinado, se mostró conforme con el fallo y aseguró que "nunca dudó" de la Justicia. "Estuvo acorde con lo ocurrido y no compró las mentiras" de la defensa, dijo el hombre ante la prensa, mientras recibía el apoyo de varios vecinos que acudieron a la puerta del tribunal y vivaban el nombre de su hijo. En tanto, la madre de Fernando, Silvia Mantegazza, agradeció el apoyo "de la comunidad de Gualguaychú y del país", y consideró que su hijo descansa en paz luego de la lectura de la sentencia. Por su parte, Carla Pastorizzo, hermana de Fernando, sostuvo que espera que "Nahir tenga todo el tiempo de mundo para reflexionar sobre lo que hizo mientras esté encerrada". Indicó que "mi hermano tenía 20 años y también tenía toda una vida por delante"

Al ser detenida Nahir confesó haber sido la autora de los disparos que mataron a su novio. Dijo que lo hizo con el arma reglamentaria de su padre, que es efectivo de la Policía de la provincia de Entre Ríos.

Sin embargo, en una segunda declaración manifestó que había sido su novio el que había tomado el arma y que los disparos los había hecho en forma accidental.

Lo que dice la ley

A partir de la ampliación de la figura del homicidio agravado por el vínculo, establecida por la reforma del Código Penal Argentino (CPA), la aplicación de la pena máxima por este delito recayó por primera vez en una mujer.

Hasta el 11 de diciembre de 2012 la ley imponía penas de prisión o reclusión perpetua al que matare a su ascendiente (padre), descendiente (hijo), cónyuge (esposa/o). Con la sustitución de los incisos 1º y 4º del artículo 80 del CPA, desde esa fecha, también se aplica la misma pena al que elimina a su excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

En el caso de marras, la Justicia probó que Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo eran novios. Es decir que el vínculo entre los jóvenes existió y que en el marco de la relación de pareja la chica lo mató de dos balazos.