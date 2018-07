VIDEO: “Que te nombren para una Selección como Argentina siempre es gratificante”

Ricardo Gareca fue claro respecto de su situación, tras su paso como entrenador del seleccionado de Perú en el Mundial de Rusia 2018: “En estos momentos soy un técnico libre”.

El hombre nacido hace 60 años en Tapiales, uno de los que aparece en la órbita de la Selección de Argentina en caso de que finalmente Jorge Sampaoli no siga en su cargo tras la frustrante actuación en Rusia 2018, dio a entender que se tomará un tiempo para pensar y evaluar qué es lo mejor para su futuro laboral, aunque no ajeno a los rumores, destacó: “Que te nombren para una Selección del renombre de Argentina siempre es gratificante. Es lo único que puedo decir”.

Con respecto al paso de Perú por el Mundial, después de una ausencia de 36 años, Gareca evaluó: “Creo que en cuanto a la participación, no se cumplieron las expectativas. Teníamos mejores perspectivas. Fue un golpe duro, en líneas generales.

Y señaló: "Por eso resalté mucho el triunfo con Australia, dentro de un contexto duro en el que estábamos golpeados. Quedar eliminados de la segunda ronda no estaba en nuestros planes. Pero apareció la rebeldía de los muchachos, que se han levantado de situaciones adversas. El equipo se recuperó y obtuvo un triunfo contra una selección como la de Australia, que tenía chances de clasificarse”.

Por último, fue claro: “Si me propusieran renovar por cuatro años con Perú, debería consultarlo y pensarlo muy bien. Si son cuatro años más, venga las cosas bien o vengan las cosas mal, me quedo los cuatro años. Incluso si en el medio aparece otra oferta. Estamos acostumbrados a respetar los contratos. Porque si los resultados no nos acompañaran, creo que podríamos dejar igual un trabajo y un aprendizaje”.