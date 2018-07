Campo Quijano festeja su cumple y los primeros acordes se hacen sentir

Está todo listo para vivirse mañana lunes el gran festival por el 97 aniversario de la fundación de la localidad de Campo Quijano. Será a partir de las 15, en las instalaciones del Club Social Boroquímica. La entrada será libre y gratuita.

En la oportunidad llegará lo mejor del trap, con Khea. Esta provincia estará representada por el artista Elías Sánchez. También será principal protagonista Oscar Belondi y La Repandilla.

Una cartelera de lujo, que se completará con: Chirettes, Gaby Morales, Alma Carpera, La Mystika, Juglares, y muchos más.

El trap1 es un subgénero musical del hip hop, que se originó en la década de 1990, en el sur de los Estados Unidos. Es una mezcla de hip hop y música electrónica de baile.

Con tan solo 17 años, Khea le dio un giro a la escena de la música argentina.

Sin parar y con ganas de mucho más, Khea lanzó el tema que lo lleva a dar un salto enorme a nivel artístico, que lo colocó entre los artistas más importantes del momento: Loca.

Tras haber roto sus primeras grandes barreras, a días de terminar el año 2017, le siguió su primer single: Vete, el cual tuvo el mismo impacto y ya generaba expectativa por parte de su creciente fanbase. Y recientemente lanzó Cómo le digo, la canción es #1 en tendencias, con más de 18 millones en visitas.

“Los salteños se ganaron mi corazón y cada vez que tengo oportunidad me doy una vuelta por estos pagos. Siento un cariño especial de la gente y eso me alimenta el alma para enfrentar cada presentación. Percibo enorme expectativa por la realización del espectáculo...y no es para menos, sobre el escenario sobrará la energía”, sostuvo Oscar Belondi, el líder de La Repandilla, que será otro de los números centrales hoy en Campo Quijano.

La juventud podrá disfrutar con la música de Oscar Belondi, que le dará ritmo a la jornada salteña. El cantante estará junto a su catorce músicos. Belondi fue creador de numerosas bandas exitosas a nivel nacional, entre ellas Yerba Brava, La Base y Eh!!! Guacho. Desde hace algún tiempo inició un nuevo proyecto con La Repandilla.

¡Qué grande Oscar Belondi! Un cantor de la calle que supo ganarse el respeto y la admiración del público. Hoy, junto a La Repandilla disfruta de un presente lleno de éxitos y logros.

Chirettes apuesta por el carnaval norteño pop, ya se transformó en una hermosa realidad musical. Lo integran: Ivan Lalo Chiquello, charango y voz; Claudio Ledesma, batería; Fabián Piza, bajo y voz; Nahuel Díaz, guitarra y voz; José Gauna, vientos andinos y voz; y Franco Díaz, teclados.

“El repertorio se basa en canciones populares y otras olvidadas que fueron íconos en el Norte argentino. Se recopilaron éxitos de Los Kjarkas, El Símbolo, Adrián y los Dados Negros, Grupo Sombras, Ricky Maravilla, Las Minifaldas, Chakales, Volcán, Los Wawanco, entre otros. Las canciones las renovamos y la adaptamos a sonidos contemporáneos, logrando una perfomance agradable a todo target social, sin perder la esencia del carnaval salteño”, sostuvo el charanguista Lalo.

“Nos lanzamos hace dos años pero venimos trabajando hace bastante tiempo. Hay muchas horas de trabajo donde conseguimos definir el estilo musical de la banda, mezclando sonidos nuevos con autóctonos, también voces melodiosas y otras con mucha fuerza, y lógicamente aportando el carisma que se necesita para llegar a la gente”, dijo Nahuel Díaz.

También se destaca la presencia de Gaby Morales, quien le aportará su canto fresco a la jornada musical en el “Portal de los Andes”.

Gaby inició su carrera artística por hobby, y de a poco la música se fue transformando en parte de su vida. Se alimentó de diferentes géneros: incursionó en la música del antiplano con el grupo Viento Andino. Pasó por el ritmo tropical con Los Juveniles Panda. Estuvo en Chamán, un cuarteto folclórico de voces que recorrió importantes festivales del país. Formó parte de La Covers Band, que exhibía un repertorio de rock nacional, cuarteto, cumbia, latinos, etc. Además, cantó con el conjunto La banda de los sueños, que era estable en la recordada peña La Panadería.

En el año 2009 ingresó al reality show Operación Triunfo, que se emítia diariamente por la señal de Telefé. Obtuvo el segundo lugar entre 19 participantes de todo el país, con más de 300.000 votos por partes de sus seguidores.

Cuenta con tres trabajos discográficos: Vengo a cantar, Destino, y El oso. En Agosto del 2010, Fue declarado Embajador Turístico de la Ciudad de Salta. Teniendo como meta llevar a Salta por donde le toque cantar.