El video que demuestra que toda la vida enhebraste mal la aguja

Si alguna vez alguien debió coser un botón, seguramente se dio frente al desafío de tener que meter el hilo por el ojo de una aguja. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero la razón es que, aparentemente, nadie lo hacía bien. En Twitter, el usuario John Bick subió un video en el que se muestra la manera más sencilla de meter un hilo en el ojo de un aguja. Y la verdad es que es simplemente increíble.

Resulta que el método más sencillo es posar el hilo sobre la mano, poner la aguja encima y frotarla contra la mano de un lado a otro como muestra Bick en este video. La simple fricción se encarga de retorcer el hilo y hacerlo pasar por el ojo de la aguja.

That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY