Wichis luchan por un permiso para hacer transporte de pasajeros

En el norte, donde la pobreza es infernal entre los wichis, donde ni siquiera acceden a una buena educación, que es el factor inclusivo por excelencia; ni al agua ni a la salud, que son factores que promueven su extinción; una familia de la Misión Chaqueña lucha por alejarse de la pregonada desidia, de los falsos discursos que los marginan en la miseria y el olvido. Ellos son los hermanos Ferreira, jóvenes aborígenes con hambre de éxitos que comen siempre los otros, nunca los wichis. Fueron choferes de la empresa de colectivos San Roque, que cerró al morir su dueño, y decidieron alquilar un colectivo a otra empresa para recorrer la ruta 53, entre Misión Chaqueña y Embarcación, brindando el servicio desde las 7 de la mañana, un horario que reclaman los vecinos de las comunidades de la zona para llegar a tiempo a hacer sus trámites en los bancos, Anses, Registro Civil y hospitales.

Hoy cuentan con el servicio de transporte de la empresa Cabrera, que sale desde Embarcación hacia Misión Chaqueña, recoge a los pasajeros de los distintos parajes y regresa a Embarcación a las 10 de la mañana, aproximadamente, lo que les resulta tarde para la mayoría de los trámites. "No queremos quitarle el trabajo a nadie, nosotros queremos competir con un servicio diferente. Sabemos que podemos trabajar las dos empresas, por eso pedimos que no nos pongan más trabas", le dijo a El Tribuno José Francisco Ferreira.

"Nuestro servicio de transporte de pasajeros lleva el nombre Pusquillo y es un emprendimiento familiar wichi, apoyado por las comunidades que se asientan sobre la ruta 53. Yo soy de Misión Chaqueña y con mi hermano venimos gestionando este proyecto hace meses. Incluso hicimos un corte de ruta porque no nos dejan trabajar. Logramos una audiencia con el intendente de Embarcación, Alfredo Llaya, para pedirle un permiso para circular. El intendente nos dijo que no tiene facultades para otorgarnos el permiso, así que va a llamar a autoridades de Transporte de Salta para que vengan a Embarcación el martes. Llaya nos prometió que nos va a apoyar. Si el martes no tenemos respuesta vamos a cortar la ruta 53 nuevamente", dijo Ferreira.

Agregó: "Yo soy aborigen wichi y quiero hacer valer mi derecho a trabajar, me pregunto por qué otra gente que no es de esta jurisdicción tiene derecho a trabajar y a nosotros se nos niega la dignidad del trabajo. Vamos a seguir luchando y queremos que quede claro que buscamos entrar en el mercado del transporte a competir, no queremos ser los únicos ni queremos correr a nadie, el trabajo es para todos".

Siglos de creer que la indiferencia es el destino que lo lleva a cortar las rutas como único modo de alzar la voz, quizás esta vez los escuchen quienes tienen el mando y los ayuden a desandar la triste condena de la pobreza.

"Esperamos con ansias las respuestas este martes, les agradezco a las comunidades y a los caciques que nos apoyan en esta lucha, y ojalá se dé este emprendimiento, que sería histórico porque es la primera vez que en Misión Chaqueña y Carboncito habría una microempresa de transporte asentada en una comunidad aborigen. Pedimos que entiendan que necesitamos trabajar para progresar, que no nos pongan más trabas", dijo este wichi que, en un desierto de falta de oportunidades, levanta la bandera de un cambio sustancial y se propone el progreso desafiando las negras profecías de algunos visionarios del indige nismo.

“Hay lugar para las las dos empresas”

“Los muchachos quieren recorrer desde Misión chaqueña a Embarcación a las 7 de la mañana. Pasarían por Carboncito, Palo Blanco, Misión La Esperanza, Misión Salim, Padre Lozano y luego Embarcación. No es suficiente el servicio de Cabrera, siempre van parados los vecinos, así que queremos incorporar este servicio porque hay lugar para los dos”, dijo Ceferino Vallejo, referente de Carboncito.

El viaje de Misión Chaqueña a Embarcación es de 45 kilómetros y cuesta $60.