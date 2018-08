Atlético Peñarol no sacó provecho

Atlético Peñarol no pudo sacar provecho para quedarse como solitario líder y ayer se tuvo que conformar con un empate en un gol frente a San Martín, en el único partido que se disputó por la segunda fecha de la fase ordenamiento que organiza la Liga Salteña. Silvio Mogro puso en transitoria ventaja el aurinegro bien iniciado el juego y cerca del final de la primera etapa Marcos Botelli empató para el equipo del oeste, que consiguió su primer punto en esta parte del campeonato.

Peñarol con el punto que sumó frente a San Martín sigue integrando el lote de los punteros con 4 puntos, junto a Central Norte, Atlético Mitre y Los Cachorros.

El aurinegro de Villa Belgrano, que en la primera fecha de esta zona campeonato se despachó con una contundente goleada sobre Camioneros Argentinos del Norte por 4 a 0, no logró mantenerse por la buena senda frente a un rival como San Martín, que llegaba muy necesitado, después de la categórica goleada que le infligió Central Norte en el inicio de esta ronda del torneo. Con esta igualdad, el conjunto sanmartiniano pasó a ocupar la penúltima posición, con un partido más, ya que Juventud Antoniana y Villa Primavera, equipos que todavía no consiguieron sumar puntos, se enfrentarán mañana, desde las 16, en el estadio Fray Honorato Pistoia, y con el que se cerrará la disputa de la segunda fecha del ordenamiento liguista.

De algún modo, con un partido que todavía falta jugarse por la segunda fecha, el ordenamiento, para el cual clasificaron los diez primeros de la ronda anterior, mostró cierta paridad de tal forma que desde los primeros puestos hasta los equipos que se encuentran en el fondo de la tabla, escasamente, hay una ventaja de cuatro puntos.