Urtubey: "No pasemos el déficit de Nación a las provincias, porque no resolvemos el problema"

"No pasemos el déficit de Nación a provincias porque no resolvemos el problema", dijo el gobernador al participar como uno de los expositores en el panel sobre la "Visión argentina y del cooperativismo agroindustrial". "Está buenísimo que bajemos el déficit. Pero no hay que transferir gastos a las provincias porque lo único que audita el Fondo es la Nación", advirtió el salteño.

"El FMI no audita los prepuestos de las provincias, esto ya pasó en los noventa, donde se pasaron gastos de la Nación a las provincias sin fondos. Se pone en déficit a nuestras provincias, ojo con esto", reclamó.

Consultado sobre el Presupuesto 2019, que será discutido en Casa Rosada este mediodía, consideró que "hay que darle esa herramienta al Gobierno". En este marco, Urtubey se mostró optimista y señaló que "el Gobierno va a tener el Presupuesto para el año que viene".

Urtubey también consideró que "lo peor que le puede pasar al país" es sostener el financiamiento para gasto corriente. "Tenemos una evasión del 40% en Argentina, hay que hacer que los impuestos los paguemos todos los argentinos, no subirlos", finalizó.

Fuente: Ambito Financiero