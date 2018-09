En Vivo: Huracán Florence: los vientos y las lluvias ya comienzan a azotar a Carolina del Norte y del Sur

Las bandas exteriores de viento y lluvia del huracán Florence comenzaron a azotar este jueves las costas de las Carolinas, doblando árboles y arrojando agua marina a las calles de las islas de Carolina del Norte, mientras la enorme tormenta se aproxima con vientos de 160 kilómetros por hora (100 mph) y lluvias que podrían prolongarse durante todo el fin de semana.

Los meteorólogos dijeron que las condiciones solo se volverán más letales una vez que la tormenta ingrese a tierra a primeras horas del viernes cerca de la frontera entre Carolina del Norte y Carolina de sur y avance a paso lento. Las marejadas ciclónicas podrían cubrir la costa con más de 3 metros (11 pies) de agua, y las precipitaciones constantes podrían dejar más de un metro (3 pies) de lluvia, causando severas inundaciones.

El huracán "Florence" dejó este jueves a más de 68.000 personas sin servicio de electricidad y varias inundaciones antes de tocar tierra en Carolina del Norte, uno de los tres estados de Estados Unidos a los que llegaría este viernes, confirmaron autoridades locales.

