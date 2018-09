Macri gira $4.125 millones a las provincias en compensación por la eliminación del fondo sojero

El Gobierno decidió hoy girar a las provincias 4.125 millones de pesos para compensar parte de la pérdida de recursos que implica la eliminación del Fondo Federal Solidario, también llamado Fondo Sojero, y de esa manera desactivó la sesión que había reclamado la oposición en la Cámara de Diputados para mañana.

El Poder Ejecutivo decidió crear por decreto un "Programa de Asistencia Financiera" para compensar a las provincias, luego de un acuerdo entre el oficialismo y el peronismo del interbloque de diputados Argentina Federal, que representa a los gobernadores y que, a partir de esta medida, pidió suspender la sesión especial que había pedido junto al kirchnerismo para este miércoles.

La oposición iba a buscar en esa sesión derogar el decreto 756/18 con el que el Gobierno eliminó el Fondo Federal Solidario por el que provincias y municipios recibían el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.

Sin embargo, luego de que se conociera el decreto los diputados de Argentina Federal Diego Bossio y Pablo Yedlin enviaron una nota al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, para que suspenda la sesión especial.

Fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados confirmaron que la sesión pedida por la oposición todavía no había sido convocada oficialmente pero que, tras este acuerdo entre Cambiemos y el peronismo federal, quedó definitivamente desactivada.

La medida adoptada por el Gobierno dispone la transferencia 4.125 millones de pesos en cuatro cuotas mensuales a las provincias que firmaron el año pasado el Pacto Fiscal (todas salvo La Pampa y San Luis), que a su vez deberán girar el 50% de lo que reciban a los municipios.

"Es un avance importante. Es un tema que nos tenía preocupados y teníamos como objetivo resolver el problema", expresó el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, en declaraciones a la prensa acreditada en el Congreso.

El diputado salteño aseguró que con el Programa de Asistencia Financiera "se compensa gran parte" de lo que las provincias perderían este año por no contar con los recursos del Fondo Sojero.

Según indicó Kosiner, en lo que respecta a 2019, lo que las provincias no reciban del Fondo Sojero podría ser reemplazado por la "mayor recaudación" que implicarían los cambios tributarios previstos en la adenda fiscal que deberá tratar el Congreso en el marco del debate del Presupuesto 2019.

El trabajo conjunto con nuestros diputados nacionales de @ARFederal nos permite compensar los recursos del fondo federal solidario de la Soja de este año por 4.100 millones de pesos para provincias y municipios. — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 18 de septiembre de 2018

El Gobierno se comprometió a constituir un Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios que fortalecerá los presupuestos de obras de infraestructura por $4.125 millones que compensa los recursos del Fondo federal Solidario hasta fin de año. @ARFederal @diputadospj — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) 18 de septiembre de 2018

📺 "Estamos trabajando para que se le reconozcan a las provincias el dinero que le correspondían, hasta fin de año, por el fondo de la soja " @Pablokosiner @elacopleinfo pic.twitter.com/5JJqcin5g3 — Prensa Pablo Kosiner (@PrensaKosiner) 18 de septiembre de 2018

📺 "Es peor no tener presupuesto porque se prorroga el actual y habilitas al gobierno a tener libre disponibilidad sobre los mayores recursos " @Pablokosiner @elacopleinfo pic.twitter.com/lEApWE1Jbz — Prensa Pablo Kosiner (@PrensaKosiner) 18 de septiembre de 2018

Las que no

De esta manera, tanto La Pampa como San Luis, cuyos gobernadores Carlos Verna y Alberto Rodríguez Saá rechazaron ese acuerdo y ahora también avisaron que se opondrán al Presupuesto 2019, no recibirán fondos. El texto aclara que la asistencia será para "fortalecer durante 2018 los presupuestos destinados a obras de infraestructura", por lo que el año próximo los distritos deberán ajustar sus cuentas y cubrir con fondos propios las obras que hayan trazado. Al mismo tiempo, establece que el 50% del monto correspondiente a cada provincia "se destinará a los municipios" y que "la distribución se hará de acuerdo a su participación relativa en la distribución del régimen de coparticipación". Es decir, el Gobierno decide aumentar un 20% el volumen de fondos que estipulaba el FoFeso para los municipios.

La idea de compensar a las provincias y municipios había comenzado a instalarse dentro del Gobierno la semana pasada, luego del encuentro del Presidente con los gobernadores.

Pero recobró impulso por la presión de los gobernadores y de un grupo de legisladores, especialmente del bloque de Argentina Federal, al que apunta el Gobierno para destrabar el proyecto de Presupuesto.

La duda era cómo iba a implementarse. Había quienes creían que alcanzaba con una resolución del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Otros, en tanto, impulsaban la idea de que firmara Macri un decreto. Este último grupo argumentaba que era clave desde lo simbólico que el mandatario hiciera una concesión, para descomprimir el clima en el Congreso. "Si no cedemos, ellos tienen el número para hacer la sesión y nos puede empantanar la aprobación del Presupuesto", explicaban desde el oficialismo.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, celebró la negociación: "El trabajo conjunto con nuestros diputados nacionales de @ARFederal nos permite compensar los recursos del fondo federal solidario de la Soja de este año por 4.100 millones de pesos para provincias y municipios".

El bloque kirchnerista mantendrá una reunión de bloque a las 15 para decidir qué postura tomar, aunque saben que ya no hay posibilidad de avanzar con éxito. Desde el massismo, que iba a acompañar el pedido, consideraron que "si queda solo el FpV" lo más probable es que no bajen al recinto.