Urtubey: “Yo avanzaría con el desafuero de Cristina Kirchner”

Luego de la presentación en sociedad de un nuevo frente peronista, Juan Manuel Urtubey apuntó contra la situación judicial de la senadora y ex presidenta, Cristina Kirchner. En diálogo con el periodista Nelson Castro en Radio Continental, Urtubey dijo que la investigación que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli "es una gran oportunidad" para que no haya impunidad. Además aseguró que hay que terminar con los fueros de los dirigentes estatales. "En términos estructurales creo que hay que eliminar los fueros y en el caso de Cristina Kirchner yo avanzaría en el desafuero. No tendría que haber y si hay, solo podría funcionar frente a decisiones de gobierno que pueden generar controversias. Frente a hechos de corrupción no hay ninguna duda", sostuvo Urtubey según publicó Infobae.

Respecto de la causa de los cuadernos, remarcó que "es una gran oportunidad para separar la paja del trigo". "Lo peor que puede pasar es que queden impunes. Aquellas personas que han incurrido en sobornos deben ser castigadas por la justicia. Todo esto duele y lastima, pero esta bueno que lo pasemos para que no quede impune", añadió.

Del nuevo frente con Massa, Schiaretti y Pichetto, también habló. Dijo que "están buscando construir un espacio que pretende pasar por arriba esta grieta que está lastimando a los argentinos" y "construir algo que garantice la gobernabilidad de acá al año que viene y que sea una alternativa superadora con miras a las elecciones".

Además, reconoció que "no alcanza con el peronismo, hay que tratar de que fuerzas nacionales y provinciales puedan ser parte de esta mirada común" y no descartó una alianza con el socialismo: "Con el gobernador (de Santa Fe) Miguel Lifschitz venimos conversando hace tiempo. El socialismo tiene una historia lejos del peronismo, pero hay que animarse a ser disruptivo y, en un futuro, ver de construir una alternativa juntos".

Con relación a la posibilidad de que Marcelo Tinelli se sume al proyecto, dijo: "Es un ciudadano igual que otros ciudadanos que si tienen vocación de participar, lo puede hacer. Me reniego a la idea de que la política es algo oculto y solo para un grupo selecto de personas. Dependerá de él. Hoy meterse en política es difícil para todos".

Por último, explicó que están trabajando para sacar el presupuesto 2019 y adelantó qué haría con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en caso de ganar las elecciones. "Quiero construir una Argentina donde la política económica supere la especulación de la política cambiarIa, que se trabaje en economía real. Economistas hay muchísimos y el problema que tenemos nosotros es la personalización. No nos salva Messi, necesitamos conducta, equipo y trabajo. Lo peor que nos puede pasar es que no tengamos presupuesto", dijo.

Sobre el FMI, agregó: "Los acuerdos, más allá de quien gobierne, hay que cumplirlos. Yo no hubiera ido al FMI, pero eso ya pasó. Habrá que ir conversando y renegociando de acuerdo a las necesidades fácticas, pero hay que cumplir los compromisos porque ya hemos probado otro camino y no fue bien".