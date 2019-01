VIDEO: Un joven reacciona de manera extrema al conocer la infidelidad de su novia

Un capítulo del programa mexicano “Exponiendo infieles” puso fin a la relación de una pareja de una manera que causó polémica en las redes sociales. Ese espacio es conocido por revelar infidelidades debido a que los participantes aceptan que revisen el contenido de sus teléfonos móviles a cambio de recibir dinero en efectivo.

En el episodio 50, la presentadora leyó en el celular de una mujer y ante su novio que un hombre había realizado una propuesta matrimonio a la dueña de un celular. La noticia molestó al joven, quien gritó e insultó a su novia, quien le propinó una bofetada y se marchó.

El muchacho la siguió y alcanzó, pero un policía impidió un posible altercado y hasta dejó que lo abrazara para ofrecerle consuelo.

Sin embargo, el despechado no era capaz de poner fin a su sufrimiento y golpeó fuertemente con su cabeza un teléfono público. El incidente generó una gran corriente de simpatía hacia el damnificado y muchas personas le expresaron su apoyo moral a través de las redes sociales. No obstante otros usuarios aseguran que todos los sucesos mostrados en el episodio no son más que una actuación con actores y no una situación real.