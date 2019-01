Le sacaron el medidor a un local de Maru Botana por robo de energía y estallaron las redes

Por medio de un tuit, la empresa Edenor informó hoy que la empresa le retiró el medidor a un local de comidas ubicado en San Isidro, dado que había una conexión clandestina. La cuenta de la distribuidora dio la dirección del lugar y puso una foto del medidor y del establecimiento, que pertenece a la cadena de la repostera Maru Botana.

Se trata de una las seis cafeterías de la cocinera (las otras cinco están en la Ciudad de Buenos Aires). Tras difundirse lo ocurrido, los comentarios en Twitter fueron impiadosos con la cocinera:

O sea que Maru Botana no sólo no te da ticket cuando te asalta con una torta sino que además está colgada de la luz. Pero caramba, no puede ser! Si es gente como uno, boló.