Higuaín, forzado a decidir si se va o no

Gonzalo Higuaín fue intimado por la dirigencia de su equipo, Milan, para que tome una decisión por el ofrecimiento realizado por Chelsea, de Inglaterra, para incorporarlo en este mercado de pases, luego de que Juventus, su anterior club y dueño del pase, exigiera más de 40 millones de dólares para cederlo.

La contratación de Higuaín es una idea del técnico del club, Maurizio Sarri, quien no cuenta con ningún centrodelantero y conoce bien al Pipita de la época en que convivieron en Napoli.

Y en las últimas horas, cuando parecía que su llegada a Chelsea era inminente, apareció otro inconveniente, ya que la directora Marina Granovskai no está de acuerdo con la contratación de un jugador que ya pasó los 30 años (Higuaín cumplió ayer 31).

En tanto, la Gazzetta dello Sport informó que Juventus solo dará luz verde a la operación si se asegura el pago de 41 millones de dólares (36 millones de euros), suma en la que fijó el pase del delantero cuando se lo prestó a Milan en junio pasado.

Además, el medio remarcó que la negociación involucra a tres clubes: Juventus, Chelsea y Milan, que no quiere desprenderse de él porque no tiene un reemplazante, a menos que Higuaín lo pida explícitamente.