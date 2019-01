Un argentino murió ahogado en Chile al querer evitar que su hijo fuera arrastrado por las olas

Se trata de un sanjuanino de 49 años. Se metió al mar en una zona no habilitada junto a uno de sus hijos.

Un turista argentino de 49 años que se encontraba de vacaciones en Chile murió en la tarde del miércoles cuando se bañaba en una playa que no estaba habilitada en La Serena, en la región de Coquimbo, a más de 400 kilómetros al norte de Santiago.

El accidente fatal se produjo cerca de las 18. De acuerdo a información de medios trasandinos, Mario Ariel Petta Marinero, oriundo de San Juan, había ingresado al mar junto a su hijo en el balneario La Marina, un lugar caracterizado por pozos que, sumados al ocasional e intenso oleaje, pueden dificultar el retorno a la costa.

Eso le sucedió a Petta y a su hijo, quienes no pudieron regresar por sus medios a la orilla. Inmediatamente los guardavidas del lugar se adentraron para rescatarlos. Lograron sacarlos del agua con vida y al hombre se le practicaron maniobras de reanimación, pero falleció minutos después en el centro sanitario SAPU Cardenal Caro.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Edgardo Palma, dijo al diario El Día que el hecho ocurrió en un sector en el que, al no tener concesionario, no está permitido el ingreso a las aguas. “Este es un lugar que no es apto para el baño, por eso la recomendación es ser responsables”, sostuvo.

El cuerpo de Petta fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal. Si bien aún faltan los resultados de la autopsia, el deceso habría sido producto de la inmersión. No obstante, no se descartan posibles complicaciones cardíacas.

Petta, un ex infante de Marina que trabajaba en un taller de electricidad automotor, era padre de tres hijos y aficionado al airsoft y el paintball. Integraba el club SEAL TEAM San Juan, cuyos compañeros lo despidieron en las redes sociales.

El relato del hijo del hombre ahogado

El hijo del hombre, a través del Facebook de su padre, relató cómo fue el momento en que se ahogó. De acuerdo con el menor, Petta le había advertido antes del peligro de las olas y que en un momento dejó de tocar el suelo. Fue entonces que, muy cansado, llamó a su papá para pedir ayuda. El hombre no lo dudó e inmediatamente lo asistió pero llegó un momento en que tampoco pudo hacer pie. Apenas empujó a su hijo hacia la playa y comenzó una lucha con el agua para no ahogarse.

Un turista que estaba a pocos metros le tiró una tabla de surf al menor pero no pudo hacer mucho por Petta. Llegaron los salvavidas, los rescataron y los llevaron a la playa. Ambos estaban vomitando agua, pero el peor cuadro era el del padre, quien estaba pálido y sin respirar. Le practicaron maniobras de RCP, lo llevaron a un centro médico pero no había mucho por hacer. En la playa quedaron el menor con la madre, en medio de la desesperación de no saber nada, hasta que alguien los acercó al hospital, donde finalmente se enteraron que Mario había muerto. La familia ya regresó a su hogar, en la provincia de San Juan.