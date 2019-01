Juventud y Gimnasia animan el verano en Copa Argentina

Un regreso atractivo y esperado. Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro vuelven a la competencia oficial y nada menos que en un clásico preponderante, que se jugará hoy en el estadio Padre Martearena, a partir de las 22, en el choque de ida de la primera Fase Preliminar Regional de la Copa Argentina.

En la previa del partido no hay un claro favorito a quedarse con los primeros 90 minutos, ambos equipos concluyeron sus respectivas pretemporadas y todavía están en etapa de crecimiento buscando mejorar su juego y encarar la segunda mitad de Federal A (Reválida) de la mejor manera, ya que lucharán por escaparle al temido descenso.

El santo, con la obligación de ganar y hacer la diferencia para encarar la revancha de visitante, llega al clásico algo golpeado, por lo que significó la derrota en el amistoso frente a Central Norte (2 a 1), celebrando un nuevo aniversario del club de Lerma y San Luis.

Los dirigidos por Salvador Mónaco dejaron una preocupante imagen en el clásico con el cuervo, no estuvieron a la altura de las circunstancias y abrieron un gran interrogante sobre su futuro. Los hinchas de Juventud no ocultaron su descontento por la baja producción que mostró el equipo.

El técnico antoniano tendría la complicada labor de dar vuelta la página, mentalizar y convencer a sus muchachos que pueden superar esta delicada situación.

Mónaco no definió el once que pondrá frente al albo, tiene algunos jugadores entre algodones por lo que recién hoy definirá a alineación, luego de la práctica matutina.

Si bien no está confirmado, Juan José Molina y Claudio Acosta no serían de la partida.

El entrenador de Juventud sabe muy bien que no puede equivocarse, sobre todo teniendo en cuenta lo que está en juego y lo que viene por delante.

Por el lado de Gimnasia y Tiro, Daniel Ramasco afrontará su primera prueba del año, hace pocos días terminaron con los trabajos de pretemporada y no tuvieron oportunidad de jugar algún amistoso.

En principio estaba en carpeta enfrentar a San Antonio, pero las incidencias climáticas le jugaron en contra al técnico millonario y no pudieron jugar el amistoso.

Ramasco mantendrá prácticamente el mismo modelo que utilizó en la primera parte del torneo. Esto quedó reflejado claramente en los ensayos futbolísticos que dispuso en el Gigante del Norte.

El técnico recuperó varios jugadores importantes para la estructura de juego que pretende, como por ejemplo Joaquín Mateo, quien realizó con total normalidad la pretemporada y esta noche será titular.

Gimnasia llegaría en mejores condiciones al clásico, es verdad, no tuvo oportunidad de mostrar su juego colectivo, pero su nivel de confianza es superior al de su rival.

El primer capítulo del clásico de Copa Argentina se escribirá esta noche sin tener un claro favorito. Juventud llega de capa caída, pero con ganas de reponerse, borrar la imagen que dejó el domingo pasado y demostrar que dará batalla

Gimnasia, con la tranquilidad de saber que podrá definir la serie en casa, busca al menos llevarse una igualdad que lo aproxime a la siguiente instancia del torneo.

Los equipos:

JUVENTUD GIMNASIA

A. Pedroso M. Leguiza

N. Pérez J. Hereñú

M. Gogna A. Herrera

J.P. Cárdenas G. Pusula

E. Salinas F. Giménez

G. Mendoza J. Iturrieta

J. Montero G. Marocco

D. Giménez E. Giménez

G. Ortiz E. Morete

R. Gómez L. Herrera

L. Zárate D. Martínez

DT: S. Mónaco DT: D. Ramasco

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Carlos Gariano

Hora de inicio: 22