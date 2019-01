Vecinos sufren con los canales Tinkunaku y Velarde

Vecinos de las zonas este y sudeste manifestaron su malestar e indignación por el pésimo estado de los canales que atraviesan esa parte de la ciudad.

Malezas, toda clase de residuos, barro, agua estancada, insectos y un olor nauseabundo ilustran el lamentable panorama del canal de Velarde que atraviesa los barrios Jaime Dávalos, divide 26 de Marzo y Santa Rita Sur y también pasa por Apolinario Saravia, cercano a la ruta provincial 26.

Teresa Cruz tiene 70 años y vive en la manzana 74 de Santa Rita Sur, a unos 60 metros del conducto. Contó que en invierno del año pasado fue la última vez que la Municipalidad limpió el lugar. A eso se suma la falta de concientización en los vecinos. "Lo que pasa es que muchos seres humanos de otros barrios no tienen control y vienen a arrojar la basura en el canal", sostuvo.

La mujer aseguró que "tiran de todo: bolsas, colchones y hasta perros muertos". Pese a que el camión recolector de basura pasa por las viviendas prefieren dejar los desechos en el canal. "Algunos mandan cotidianamente a sus hijos con las bolsas. Hasta los chatarreros y carpinteros dejan su basura acá", concluyó.

El reclamo en el Autódromo

En barrio Autódromo, en la zona este de la ciudad, los vecinos piden que haya una canalización urgente del Tinkunaku.

“El exsecretario de Ambiente de la Municipalidad Federico Casas ordenó la limpieza en ese momento, pero después nadie nos volvió a escuchar. Las autoridades actuales de Ambiente nos dijeron que iban a venir pero nunca lo hicieron. Son muchas las familias que corren el riesgo de quedar sin su terreno y de que sus casitas se caigan”, señalaron con preocupación los vecinos de esta barriadada.

A simple vista en el ducto se pueden observar desde restos de poda y sillas plásticas rotas hasta partes de heladeras, televisores y colchones.

El 23 de diciembre pasado una fuerte tormenta azotó la zona. Ese día el canal rebasó y se inundaron los vecinos de Jaime Dávalos. “Cuando llueve es cada vez peor. El agua no corre, se tapona el canal por la basura y yuyos y se inunda todo”, dijo Cruz.

El secretario de Obras Públicas, Francisco Agolio, destacó que desde la ruta 26 hacia la Juan Manuel de Rosas, el canal está en buenas condiciones, revestido. Sobre el sector más crítico, desde la avenida Juan Manuel de Rosas, admitió que crece “la totora por todos lados desde el lecho del río y es difícil sacarla. Es imposible entrar con una máquina”, Sostuvo que allí hasta se vierten desechos cloacales a través de conexiones clandestinas.

El funcionario sostuvo que se hizo una limpieza hace unos 20 días, pero dijo que por la humedad, la maleza crece. Comentó que hay algunos proyectos para continuar con el revestimiento de hormigón.

Rita Pino, otra vecina de la manzana 74, contigua al canal de Velarde, manifestó que hubo reuniones vecinales para tratar la problemática del canal y que le solicitaron a la comuna la limpieza del conducto, pero que hasta el momento no hay solución. “Incluso hay gente que como no tiene cloacas vienen y tiran esos desechos en el canal”, dijo.

La gente de la zona pide a las autoridades municipales que “vengan, corten las malezas y limpien el canal, pero que también intimen a los vecinos de los otros barrios para que no vengan a tirar su basura”. El canal Tinkunaku, en la zona este, también está repleto de malezas en el tramo que atraviesa el barrio La Fama.

“La Municipalidad no hace el mantenimiento como corresponde. Deberían venir a cortar los yuyos y limpiar. Algunos vecinos que tienen máquinas lo hacen, pero no es tarea de ellos, a ellos no les corresponde ese trabajo”, expresó Agustín, un vecino que vive sobre la calle Aybal, casi llegando al pasaje Tinkunaku por donde pasa el canal homónimo.

Inés Canchi vive en la manzana 11 del barrio Ampliación Juanita, que colinda con el ducto a cielo abierto. “Hace 20 años que vivo aquí y el canal siempre estuvo en mal estado. Nos hablaron de proyectos pero sigue igual. Quisieron trabajar haciendo unas defensas pero lo dejaron peor. Se tranca. Hay toda clase de bichos: mosquitos, víboras, ratas y los alacranes son los que más abundan”, graficó. Otro agravante es que “mucha gente no sabe cuidar la limpieza y se dedican a tirar su basura”, agregó.

Desde hace 10 años que los vecinos del barrio Autódromo piden la canalización del Tinkunaku que hoy se encuentra repleto de malezas y alimañas. “Hicimos trámites desde 2008 y hasta hoy no hay solución. Los papeles iban y venían entre sectores de la Municipalidad, pero quedaron en la nada”, contó Lorenza Mamaní, quien vive en una casa contigua al canal. Rita Zerrudo, otra residente cuya vivienda también colinda con el conducto, expresó que “con las lluvias se siguen socavando los terrenos de alrededor porque no esta canalizado. Ya no sabemos dónde recurrir. Hay víboras, alacranes y ratones. Ahora que está latente el hantavirus, tenemos terror. ¿Qué pasará si a algún vecino lo muerde un ratón? Todos corremos riesgos. Lo mismo pasa con los mosquitos. Somos 600 las familias afectadas por la situación del canal”. Los vecinos señalan que la última vez que la comuna limpió el lugar fue en enero del año pasado. Desde el CCM indicaron que se avanzó en estas semanas en Autódromo, Constitución y Cabildo.

Dos canales limpios, en buenas condiciones

Vecinos destacan el estado del Roberto Romero y el Yrigoyen.

Muy diferente es el panorama en la zona sur de la capital salteña, donde el canal sobre la avenida Roberto Romero se encuentra sin basura y con agua cristalina que corre.

“Por suerte el canal está en muy buen estado. Hace unos años muchos comerciantes que tienen sus locales en las orillas acostumbraban a tirar restos de comida y verduras, pero ahora hay mayor conciencia. Dejaron de hacerlo”, contó Rosa Soria, una vecina.

Lo mismo sucede en el canal sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, donde tampoco hay residuos. “El canal tiene la ventaja de que tiene paredes altas, entonces es difícil que la gente acceda. Se mantiene limpio”, dijo Rosa, una vecina de villa El Sol.

Pedido a los vecinos

Hace unas semanas el municipio había pedido a los vecinos no tirar residuos y denunciar a aquellas personas que cometan esa infracción.

“Invitamos a los vecinos a denunciar los casos ‘in fraganti’ para poder dar rápida intervención mediante los inspectores y efectivos de la División de la Policía Rural y Ambiental llamando al 0-800-777-4400, desde fijos o vía WhatsApp al 3874410105”, señalaba la nota.

En ese parte de prensa, desde la Secretaría de Ambiente solicitaron, también, a los frentistas mantener la limpieza en la ciudad y evitar arrojar residuos en la vía pública que generen microbasurales, focos infecciosos, obstrucciones en los desagües pluviales. En tiempos de lluvia la basura de las calles puede tapar las boca de tormenta.