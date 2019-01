"Llama la atención la repercusión que hay contra Independiente"

El vicepresidente primero de Independiente, Pablo Moyano, denunció este viernes una campaña desde los medios de comunicación “en general” contra el club de Avellaneda y del entrenador Ariel Holan.

“Me llama la atención toda esta campaña anti-Independiente y anti-Holan. En el plantel hay una armonía bárbara. Y todos los jugadores que se van de Independiente se van sin deudas. El entrenador tiene contrato y lo va a cumplir”, manifestó Moyano en diálogo con radio La Red.

Moyano aprovechó la ocasión para responderle al defensor Fernando Amorebieta, quien criticó a Holan después de su partida de la institución.

“Yo no sé lo que pasó entre Amorebieta y Holan; al jugador se le pagó hasta el último día y no pertenece más al club. Nos llama la atención tanta repercusión que le dan ciertos medios contrarios a la dirigencia de Independiente como Olé, el grupo Clarín o TyC Sports”.

“Tampoco es que Amorebieta es (Franz) Beckenbauer; hablemos de cosas importantes”, indicó el hijo del lider camionero Hugo Moyano.

“Después hablan de los códigos de los futbolistas. Fuiste, rendiste o no, cobraste hasta el último día, entonces cerrá la boca y andá a jugar a otro lado”, agregó Pablo Moyano con notorio fastidio.

Por último, el volante Pablo Pérez se realizó hoy la revisión médica y quedó a un paso de transformarse en nuevo futbolista de Independiente.

“Pablo Pérez estará con nosotros para trabajar desde el próximo lunes”, indicó Moyano en TyC Sports.