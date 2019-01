Claudio Tapia: "Menotti me comunicará lo que está bien y lo que está mal en la Selección”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró este viernes que la incorporación de César Luis Menotti como director de Selecciones nacionales le va a aportar “mucho” al conjunto albiceleste y detalló cuál será su función general.

“Menotti le va a aportar mucho a la Selección. Va a hacer la evaluación de todo, porque está a cargo de todas las Selecciones. Va a ser quien me comunique a mí lo que está bien y lo que está mal”, explicó Tapia, en declaraciones a TyC Sports.

“Pero sobre todas las cosas va a buscar recuperar los centros de alto rendimiento del Interior, poder sacar una Selección local para jugar, pero quiero que lo cuente él cuando lo presentemos oficialmente el próximo viernes”, agregó.

Menotti asumirá formalmente su nueva función a partir del 1 de febrero, aunque ya había afirmado qué debe cambiar en el fútbol argentino para recuperar el prestigio y volver a ser lo que fue alguna vez.

En una columna escrita en primera persona para el diario Sport de Barcelona, del cual es columnista habitual, el Flaco detalló cuestiones vinculadas a su regreso a las selecciones argentinas después de 37 años.

“Hay que recuperar la esencia y la genética del fútbol argentino. Necesitamos jerarquizar a las selecciones que representan al fútbol argentino. Mi tarea principal será darle un marco de trabajo a los entrenadores, defender su tarea, escucharlos, acompañarlos. No podemos seguir poniendo el éxito deportivo por delante del trabajo y los tiempos necesarios para lograrlo”, indicó Menotti.

Tal como aseguró en otras oportunidades, Chiqui Tapia ratificó que la intención de la Selección argentina conducida por Lionel Scaloni “no es ser campeón” de la próxima Copa América, que se jugará desde el 14 de junio.

“El objetivo no es salir campeón de la Copa América, sino seguir consolidando este proyecto”, explicó.

Además, insistió en que si el entrenador Lionel Scaloni convoca al rosarino Lionel Messi, el crack estará nuevamente con la camiseta de la Selección argentina, la cual no viste desde la eliminación con Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

“Ojalá se sume Messi. No hay que darle la responsabilidad de nada, porque ahora llega a un equipo que ya está armado”, indicó, y agregó que estuvo con él en su casa de Barcelona previo a la final River-Boca de la Copa Libertadores, que se jugó en Madrid.

“Estuve en la casa previo al River-Boca en Madrid, él siente lo mismo que puede haber sentido cualquiera porque era la oportunidad de ganar el Mundial. Yo también me sentía confiado en que el grupo podía hacerlo, pero el fútbol tiene estas cosas”, contó.