De China ofrecen una fortuna por Benedetto

No se dio a conocer el equipo, pero la oferta ronda los 15 millones de dólares.

En Boca comenzaron con una reestructuración tras el fracaso que significó perder la final de la Copa Libertadores 2018 ante el clásico rival, River.

Por eso cambiaron de técnico, ya se fue Lisandro Magallán y suenan varios nombres para dejar al xeneize y otros que podrían llegar.

Según se detalló en Estudio Fútbol, programa que emite TyC Sports, a Boca habría llegado una oferta millonaria desde el fútbol chino para hacerse con los servicios de Benedetto. Se habla de 15 millones de dólares.

Si bien no se dio a conocer el supuesto equipo, la suma de dinero ofrecida a las arcas xeneizes sería más que importante y podría seducir al jugador. Se habla de un contrato millonario por cuatro temporadas.

De darse la transferencia, Pipa pasaría a tener una nueva experiencia en el fútbol del exterior. En su carrera cuenta con el prestigio de haber jugado en México, más precisamente en Tijuana y América.

Además, Pablo Pérez también podría dejar Boca.

El mediocampista declaró que quiere quedarse en el xeneize, pero los dirigentes y los hinchas no están del todo a gusto con algunas actitudes que tuvo el capitán en el último tiempo (insultar a la platea o tirar el brazalete de capitán en la final perdida ante River en el Santiago Bernabéu cuando lo reemplazaban).

El representante de Pérez se habría reunido con emisarios norteamericanos para charlar sobre un posible traspaso a la liga MLS. Por ahora no hay nada concreto.

Junior Alonso, cerca

El defensor paraguayo Junior Alonso se convertirá en las próximas horas en el primer refuerzo del Boca de Gustavo Alfaro. Llegará a préstamo, proveniente de Celta de Vigo, y firmará por un año y medio.

El zaguero central zurdo, que también puede jugar como lateral izquierdo, estaba a préstamo en Celta y aún le quedaban seis meses más. El pase pertenece a Lille, de Francia.