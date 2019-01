Tres son los candidatos para suceder a Mónaco en Juventud Antoniana

El santo se quedó sin su técnico justo en la recta final de la temporada, pensando en el reinicio del Federal A.

Salvador Mónaco dijo “basta” en los vestuarios del Gigante del Norte tras perder el clásico frente a Gimnasia y Tiro por la Copa Argentina, pero la dirigencia no le aceptó en su momento la renuncia.

“No era el lugar ni el momento, por eso decidimos esperar hasta el otro día para hablar más tranquilos. Finalmente aceptamos su renuncia pero en muy buenos términos, Salvador Mónaco se portó muy bien con la institución y si bien queríamos que esté en las ocho finales que nos quedan, ahora debemos buscar su reemplazo lo antes posible”, le comentó Gustavo Klix, presidente de Juventud, a El Tribuno.

Lo cierto es que, con los problemas personales que tenía Mónaco, más la mala campaña de doce partidos sin ganar, hicieron que de a poco su continuidad se vaya desgastando.

Con la salida del entrenador tucumano, la comisión directiva se puso rápidamente a trabajar para buscar a su sucesor. Hay tres nombres como “Plan A”: Walter Erviti (ex jugador de Boca), quien hace poco dejó el fútbol e incluso recibió un llamado de Boca para integrar el cuerpo técnico; Germán Rivarola (ex jugador de Rosario Central) quien fue ayudante de campo de Leonardo Fernández cuando este se hizo cargo de la Primera del canalla, y Roberto Trotta (ex River Plate), de último trabajo como entrenador en Sarmiento de Junín.

Según Klix, de estos tres nombres saldría el reemplazante de Mónaco y llegaría en los próximos días para hacerse cargo rápidamente del plantel, ya que el próximo 3 de febrero debutará en la revalida, como visitante, frente a San Martín de Formosa, rival directo para tratar de salvar la categoría.

Por otro lado, el vocal primero de Juventud, Gabriel Lazarte, manifestó que hizo contacto con Ricardo Caruso Lombardi e incluso remarcó que viajará a Buenos Aires en las próximas horas para charlar con el polémico técnico.

Mientras tanto, el que quedará a cargo de los entrenamientos interinamente será Ricky Gómez, quien se desempeñó este último tiempo como técnico de la 5ª división y de la escuelita de fútbol de Juventud.

Gómez afrontará los entrenamientos en el estadio Fray Honorato Pistoia y la idea de la dirigencia es realizar otro amistoso para que los jugadores sumen más minutos de fútbol de cara al reinicio del campeonato.