"La educación es un medio para lograr algo distinto"

Desde hace un año y medio, María Emilia Buchanan es la directora de la región Salta de Enseñá por Argentina. Esta organización trabaja desde 2015 en las aulas de la provincia y forma parte de la red mundial Teach for All.

La fundación busca jóvenes egresados de carreras universitarias para que participen en un programa que dura dos años, durante los cuales se forman como profesores y trabajan en escuelas secundarias de zonas vulnerables.

¿En qué consiste el trabajo que realiza Enseñá por Argentina?

En Enseñá por Argentina estamos muy movilizados por los números de educación que se conocen: el 50 por ciento de los chicos no termina el secundario en tiempo y forma y, del 50 por ciento que lo hace, la mitad no comprende lo que lee y no puede realizar operaciones matemáticas básicas. Por eso, la fundación recluta jóvenes profesionales de carreras universitarias diversas que se sumen a un programa de liderazgo social y educativo que dura dos años, mediante el cual ellos se forman como profesores y, a la vez, trabajan en escuelas secundarias en un formato de codocencia.

¿Qué es la codocencia?

Esto significa que cada uno planifica, ejecuta y evalúa las clases con un profesor, que es el titular de las horas, con el cual aprende a trabajar dentro de la escuela y, a su vez, lleva proyectos de innovación que salen de la currícula escolar común. Entonces, se generan cambios en el aula a través de proyectos que son diferentes de los que el profe conoce y, sobre todo, por el trabajo conjunto de dos personas que tienen incumbencias diferentes pero un interés común: lograr que los chicos alcancen los objetivos de aprendizaje y cumplan lo que necesitan para pasar de curso y, en un futuro, cumplan sus sueños, alcancen sus metas y logren sus proyectos de vida.

Eso se hace también a partir del desarrollo del liderazgo de los estudiantes. Buscamos que no sean pasivos, sino que pongan en juego todas sus competencias para seguir desarrollándolas.

¿Cuáles son los desafíos mayores en Salta?

Los desafíos en Salta tienen que ver con las realidades que viven los chicos con los que nos encontramos. Muchas veces, con una falta de motivación muy grande por estudiar porque no le encuentran mucho sentido a la escuela secundaria. Hay muchos que tienen necesidad de salir a trabajar o que tienen responsabilidades de hermano mayor y, por ejemplo, deben cuidar a sus hermanos en el contraturno al que van a la escuela, dado que ambos padres trabajan en ambos turnos para llegar a cubrir las necesidades básicas.

¿Qué otros problemas hay?

Hay muchísimas problemáticas de violencia y de consumo de sustancias y una, muy grande, de un sinsentido de la vida. Los chicos no saben qué quieren hacer porque para ellos es muy difícil encontrar un objetivo superior al que lograron sus padres. La mayoría no ve que la educación sea una herramienta para lograr algo distinto.

El primer desafío es mostrarles a los chicos que ellos pueden aprender y lograr objetivos, marcándoles el camino a corto plazo, para que logren cosas concretas y vean que son capaces de aprender, de proponerse cosas y de lograrlas.

