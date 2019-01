¿Qué cayó detrás de los cerros?

En una jornada de intenso calor como la del martes, cuando el termómetro superó los 46 grados en horas de la tarde, a las 23 en punto algunos vecinos de Villa General Güemes, ubicada al oeste de la ciudad, se vieron sorprendidos por un extraño resplandor de color verde que se perdió entre las serranías. Agustina, una joven residente en esa populosa barriada explicó: “Iba desde el centro hacia mi casa y vi esa bola de color verde muy brillante que se perdía en los cerros pero no detrás de la villa, sino en dirección más hacia el norte. Me fijé la hora y eran las 11 en punto; en la mañana del miércoles otros vecinos me comentaron que también vieron ese fenómeno, pero muy claramente. Una chica que estaba en la plaza de la villa vio lo mismo que yo”. Otros vecinos de Villa Güemes consultados, ironizaban sobre la extraña visión. “Debe ser que estamos viendo cosas extrañas por la falta de agua; no se puede creer que con más de 45 grados no tuvimos agua todo el día”, reclamó una vecina preocupada por esta cuestión más terrenal como es la falta del líquido elemento.

De hecho, en la mayoría de los barrios de Tartagal, la falta de agua -a pesar de las intensas lluvias que se registraron en las dos primeras semanas del año- sigue siendo un problema, más aún con las elevadas temperaturas reinantes. De parte de los responsables de la prestataria del servicio la respuesta sigue siendo la misma que brindan desde hace varios años: “Estamos haciendo las obras, ya falta poco para concluírlas”, responden en referencia a un acueducto, a mejoras en el embalse del sistema Itiyuro.