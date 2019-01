Argentina le ganó a Uruguay y respira en el Sudamericano

Con un buen segundo tiempo, gracias a la conducción de Gonzalo Maroni, la Selección argentina Sub 20 consiguió su primera victoria en el Sudamericano de la categoría en un duro y parejo clásico rioplatense con Uruguay, por lo que respira aliviada de cara al cierre del Grupo B contra Perú.

Con un golazo del jugador de Talleres de Córdoba, tras una buena pared con Pedro de la Vega, el conjunto dirigido por Fernando Batista quedó en el segundo puesto con 4 unidades y mejor diferencia de gol que Paraguay, que tiene la misma cantidad de puntos.

El sábado el combinado juvenil albiceleste cerrará la primera fase a las 17 contra Perú en el Estadio Fiscal de Talca: le bastará un empate contra los incaicos para avanzar al hexagonal final.



Tras un primer tiempo parejo, en el que la Argentina sufrió más por los errores propios que las virtudes ajenas, la segunda parte encontró al conjunto juvenil con más confianza bajo la batuta de Maroni y el esfuerzo de Adolfo Gaich en la presión.

Con la necesidad de conseguir el primer triunfo en el certamen para no complicar su clasificación a la próxima fase, al primer minuto del segundo tiempo, una corrida de Maroni inquietó a los uruguayos, pero Darwin Núñez apareció a tiempo para tocar la pelota y enviarla al córner.

A lo largo de todo el encuentro, los pibes de ambos equipos mostraron que se trataba de un clásico rioplatense y que la juventud no lo hacía menos trabado: a los 52 minutos un planchazo de Nehuén Pérez cortó una contra uruguaya y sólo fue sancionado con una tarjeta amarilla.

Con Gonzalo Maroni tomando las riendas del equipo a medida que pasaron los minutos, el joven de Talleres mejoró en su rendimiento con el ingreso de la promesa de Lanús, Pedro de la Vega.

Pero no todo fue alegría para la Argentina, ya que la cuota de sufrimiento llegó a los 41, cuando el ingresante Facundo Batista recibió sólo en medio del área y remató con fuerza, pero sin precisión, lo que permitió que Roffo pusiera el pecho para lucirse y salvar su arco. Los últimos minutos fueron los que se podían esperar de un Argentina-Uruguay: trabados y a pura emoción.

La síntesis

Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Santiago Sosa, Fausto Vera; Julián Álvarez, Adolfo Gaich y Gonzalo Maroni. DT: Fernando Batista.

Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Maximiliano Araujo, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Emiliano Gómez; Agustín Dávila, Nicolás Schiappacasse y Darwin Núñez. DT: Fabián Coito.

Gol: ST: 23m Gonzalo Maroni (A).

Cambios en el segundo tiempo: 22m Pedro de la Vega por Julián Álvarez (A); 23m Juan Boselli por Agustín Dávila (U); 29m Julián López por Aníbal Moreno (A); 30 Rodrigo Zalazar por Emiliano Gómez (U); 37m Facundo Batista por Darwin Nuñez (U); 40m Thiago Almada por Gonzalo Maroni (A) .

Estadio: La Granja (Curicó, Chile).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).