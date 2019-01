Vecinos enojados por la rápida liberación de delincuentes

Justifican la liberación de los delincuentes por su condición de drogadictos y esto enoja a los vecinos del barrio Evita de la ciudad de Güemes, quienes manifestaron su desacuerdo con esta forma de proceder de la Justicia y de la Policía. "Son inmediatamente liberados por su condición de drogadictos", contaron.

Esta situación, que genera una permanente inseguridad, fue denunciada por familias que en cuestión de una semana, fueron víctimas de robos a sus propiedades por una misma persona, que a pesar de haber sido detenida no llegó a permanecer una hora en la comisaría antes de ser liberada, para regresar a sus actividades delictivas al día siguiente. "Este chico realizó cinco robos en menos de una semana, lo detuvieron pero fue liberado para que siga robando, cómo debemos entender todo esto, qué debemos hacer para que no salga más y podamos vivir seguros, porque hasta cuchillo usa para intimidar" exclamó Marcela Carabajal.

De acuerdo al relato de las vecinas, el delincuente ingresó cuando aún las personas se encontraban en el interior de la vivienda, "en mi caso entró a mi casa, me robó pero como yo estaba adentro logré verlo y lo perseguí cuando escapó con mis cosas, llamé a la policía, les dije quién era, lo atraparon pero la fiscal de Gemes lo liberó muy rápidamente".

En busca de una respuesta, las mamás afectadas se dirigieron primero a la policía para obtener una explicación a tan temprana liberación, luego se dirigieron a la Fiscalía, donde pudieron hablar con la fiscal Dra. Verónica Simensen de Bielke, "en la comisaría nos dijeron que son directivas que llegan desde fiscalía, cuando fuimos a ver a la fiscal, ¿sabe lo que nos dijo?, que no podía detenerlo porque estaba enfermo, porque es drogadicto, pero resulta que la drogadicción no es una enfermedad es una condición, uno elige ser drogadicto, pero no podemos estar preso de una persona que nos roba pero que no puede ser detenido porque se droga, es algo totalmente inentendible" manifestó Marcela.

Frente a la impotencia que genera esta situación, los vecinos anticiparon que van a tomar medidas contra el delincuente, "ellos van a hacer justicia por sus propias manos, porque se nos burlan, cuando nos ve él o su familia se nos ríen en la cara, no podemos creer la respuesta que nos dieron en fiscalía, o sea que yo me tomo unos vasos de vino, me doy con la droga y salgo a robar, total no me van a detener, eso es inaudito", expresó Soledad Cardozo.

Alcohol y drogas

En General Güemes aquellas personas que se dedican a robar en las viviendas, lamentablemente están afectadas por el consumo de drogas, todo lo que logran robar intentan venderlo a muy bajo precio para poder comprar la dosis diaria.

La mayoría son conocidos tanto por la comunidad como por el personal policial, pero no solo deben luchar contra quienes se dedican a tomar lo ajeno, sino también contra una Justicia que es muy garantista, pero esas garantías volcadas a favor de quien comete el delito, desamparando hasta el punto de generar una total impotencia a las víctimas de los robos, "no podemos continuar viviendo así, sabemos que no somos los únicos, todos los barrios atraviesan por una situación similar, lamentablemente cuando pase una desgracia seremos nosotros los que iremos detrás de las rejas" finalizaron.