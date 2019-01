Facundo Toro y el dúo Nacho y Daniel, en la tercera velada de Cosquín

Facundo Toro y el dúo Nacho y Daniel, animarán la cartelera de la tercera velada del Festival Mayor de Folclore de Cosquín, que cada año se cumple en la Plaza Próspero Molina. Se televisará en vivo desde las 22 por Televisión Pública.

Los mencionados artistas presentarán el espectáculo Los Nombradores del Alba, donde recuerdan algunos de los grandes éxitos de Daniel Toro y Los Cantores del Alba, grandes maestros del folclore.

Hace unos años decidieron juntar sus propuestas para brindar un show atractivo y novedoso. El público lo aceptó al instante, y desde aquel momento lo llevan a los diferentes escenarios del territorio nacional.

Para esta noche, se espera además la actuación de Sergio Galleguillo, que presentará su disco "Febreros" y tendrá invitados especiales, en una velada en la que también participarán Néstor Garnica, Los Guaraníes, Mario Álvarez Quiroga y el Dúo Miguez - Barboza con Rony Vargas.

En relación a los restantes folcloristas salteños, el miércoles próximo llegará la delegación de Salta, que estará bajo la responsabilidad del locutor y animador Oscar Humacata. El jueves 31 tendrán su espacio el Indio Rojas y el grupo Guitarreros. Esa misma noche actuará la pareja de baile Ramos - Echenique (revelación Cosquín 2018).

Finalmente, el cupo de los folcloristas salteños se completará durante la última velada del festival, prevista para el domingo 3 de febrero. El escenario Atahualpa Yupanqui contará con la presencia del Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, y el Toba Toledo.

Soledad fue la responsable abrir la nueva edición del Cosquín, el sábado pasado; esa misma velada se realizó un merecido homenaje a Mercedes Sosa, con la participación de numerosos y consagrados artistas.

El convocante Abel Pintos se presentará mañana martes, en una noche que hace presagiar que estará totalmente cubierta la Paza Próspero Molina.

Anoche se lució Luciano Pereyra

El bonaerense Luciano Pereyra se lució anoche en el cierre de la segunda jornada del 59no Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que se desarrolla en la plaza Próspero Molina, a la que asistieron unos 8.000 espectadores que además disfrutaron de reconocidos músicos como Peteco Carabajal, entre otros.

La actuación del artista de Luján comenzó pasada la media noche en lo que fue un show que se extendió casi hasta las 2 de la madrugada y que tuvo entusiasmados a todos con los sus más reconocidos éxitos.

"Sin testigos", "Enséname a vivir sin ti", "Chaupi corazón", “No te puedo olvidar", "Eres mi vida", "El vestido rojo", "Dos mundos", “Y así, así”, “Que suerte tiene él”, “Porque aún te amo” y “Como tú”, son los temas que todos querían escuchar y Pereyra les dio con el gusto en la denominada ‘noche de folclore enamorado’.

"No sé como explicar lo que pasa, el hecho de recibir tanto amor a lo largo de tanto tiempo es una bendición, como digo, me gusta cantar pero el hecho de poder compartirlo con tanta gente es algo fantástico, me da mucha felicidad", dijo luego Pereyra en conferencia de prensa.

La segunda ‘Luna coscoína’ tuvo además en el escenario Atahualpa Yupanqui a Peteco Carabajal, a la banda Destino San Javier (con Marcela Morello de invitada), Julieta Marucco, Canto 4, Dos más Uno, Gabriel Macías, Postales de Provincia, Camila Nievas (Ganador Pre Cosquín Solista Vocal Femenina).