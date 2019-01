Hoy comienzan a exigir la tarjeta de Saeta para viajar

En medio de una ola de cuestionamientos, hoy comienza a regir la obligación de llevar una tarjeta de Saeta para viajar en colectivo.

Hasta ahora, un pasajero le podía pagar e boleto a otro que no tuviera la tarjeta o no hubiera llegado a cargarle saldo. Pero desde hoy está en vigencia una resolución de AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) que establece que los inspectores podrán hacer bajar del colectivo al que no tenga el plástico.

El nuevo régimen se estableció para controlar el pago del pasaje, pero despertó las críticas de los usuarios del sistema porque muchas veces no encuentran dónde cargar la tarjeta.

"Es un avance más, una invasión de la empresa Saeta, avalada por la AMT, sobre las decisiones y derechos patrimoniales de cada ciudadano. Cada cual tiene el derecho de disponer de su capital para el pago que guste y si desea pagarle a un familiar, acompañante o tercero, no hay ninguna razón para que esté limitada o restringida esa posibilidad", dijo al respecto la defensora del Pueblo de Salta, Frida Fonseca.

La funcionaria apuntó que el problema se origina en que el sistema no emite un comprobante del viaje, ya que solo es digital. Por este motivo, un pasajero no tiene otra forma de acreditar que pagó que mostrar la tarjeta.

La resolución de AMT se emitió a pedido de Saeta, según se informó, porque en "numerosas ocasiones" dos o más personas utilizan la misma tarjeta para subir al ómnibus "razón por la cual se dificulta el control efectivo del pago del boleto".

Solidaridad

"Muchos vecinos no consiguen dónde recargar su tarjeta de Saeta y tienen que recurrir a la solidaridad de otros pasajeros que les pasen la suya", consideró Walter Ignes, de la Federación de Centros Vecinales, consultado sobre el tema. Desde distintos sectores se analiza incluso impulsar presentaciones judiciales para frenar la aplicación de la nueva resolución.

"Me parece que es un avance totalmente irracional e ilegítimo sobre los derechos de los vecinos. Pediremos que vuelva el boleto de papel, es decir, el comprobante de pago que antes te entregaba la máquina porque con el se acredita el seguro y el pago del pasaje. Además, exigiremos que Saeta presente los balances para que exponga sus números, costos operativos y margen de ganancias, que no los conoce nadie. En caso de ser negada la solución la vamos a recurrir judicialmente", insistió Frida Fonseca.

La resolución de AMT que entra en vigencia hoy especifica que "en el supuesto de que el usuario no cuente con el elemento de acreditación del pago será exhortado a pagar el valor y/o tarifa del boleto correspondiente por su viaje. De no hacerlo, podrá ser invitado a descender de la unidad para la continuidad del servicio, pudiendo el personal de control tomar las medidas preventivas correspondientes". También se aclara que los inspectores no podrán hacer descender "en ninguna circunstancia" a niños de hasta 12 años, personas con discapacidad o adultos mayores.