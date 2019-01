"No puede hacer tanto calor, culiau", el video de un salteño que se hizo viral

El video de un chico salteño sufriendo "la calor" se volvió viral en las últimas horas y explotó en las redes sociales. Se llama Nahuel López, es salteño y tiene 22 años. El chico publicó un divertido video en el que la pasa muy mal con el clima de verano.

"No puede hacer tanto calor. Estás parado, transpirás; te movés dos pasos, transpirás; estirás el brazo, transpirás. Te banco el verano, los días largos, las noches cortas, la pileta, la birra. ¡Everything!", arranca la grabacion que está llegando al millón de reproducciones en Facebook.

"¿Hace falta que no corra ni una p..a briza? Igualmente, lo peor de todo, son los comentarios de algunas personas tipo:'está re lindo el calor, por qué no vas a la pile; ¿por qué no salís un rato a tomar un helado'. ¿Vo' me va' a pagar el helado?; ¿vo' me va' a pagar la pile? Si vo' me lo va' a pagar, no me quejo nada", asegura el joven.

Nahuel López vive en Cafayate, estudia en la universidad de Salta, pasea perros y suele hacer graciosos videos para la red social Instagram, dónde tiene más de mil seguidores.