Emmanuel Gigliotti: “Mi salida fue rara”

El delantero Emmanuel Gigliotti expresó ayer que su desvinculación de Independiente fue “rara” porque resultó “empujado” en la decisión a raíz de su distanciamiento con el entrenador Ariel Holan.

“Mi salida de Independiente fue rara, pero por una decisión futbolística fui empujado. La decisión es ciento por ciento mía y no económica”, manifestó Gigliotti a los medios de comunicación en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes de su partida a México.

Gigliotti, de 31 años, aseguró que ya no tenía relación con Holan. “Era un diálogo entre entrenador y jugador, nada más”, apuntó el ex All Boys, San Lorenzo, Colón y Boca.

El Puma llegó a Independiente en febrero de 2017, en los primeros meses de Holan como entrenador del club, y resultó el futbolista más goleador de su ciclo a tal punto que junto con Lisandro López de Racing Club es uno de los máximos artilleros de la Superliga con 12 tantos. Gigliotti jugó 71 partidos en Independiente con 27 goles.

A su vez, el delantero significó uno de los pilares en la obtención de la Copa Sudamericana 2017 con cuatro anotaciones, una de ellas en la ida de la final ante Flamengo de Brasil en el triunfo por 2 a 1 en Avellaneda.

Sin embargo, el trato con Holan varió en el último tiempo y desencadenó su salida a Toluca de México, en una operación cercana a los tres millones de dólares.

“A la gente de Independiente la amo, me demostró mucho cariño y los voy a extrañar; a la dirigencia siempre le estaré agradecido”, indicó el Puma con una expresión de resignación.

Gigliotti confirmó que una vez concretado su pase a Toluca, confeccionará una carta para los hinchas de Independiente. “Ellos se lo merecen y ahí me explayaré un poco más”, anticipó.

Este episodio de incordio en Independiente vinculó una vez más a Holan, quien ya tuvo distanciamientos con el volante Walter Ervitti, pero especialmente con el ex preparador físico del rojo, Alejandro Kohan.

El propio Kohan, actual integrante del cuerpo técnico de Hernán Crespo en Banfield, dio su parecer sobre las internas en Independiente en una nota con radio La Red: “Nada me sorprende”, señaló.

Independiente comenzó los trabajos de pretemporada el jueves sin Gigliotti y sin el mediocampista Maximiliano Meza, quien fue transferido a los Rayados de Monterrey de Mexico por 14 millones de dólares.

Además, el arquero uruguayo Martín Campaña tiene muchas posibilidades de ser transferido a Santos de Brasil, dirigido por Jorge Sampaoli.

En caso que el capitán de Independiente continúe su carrera en el fútbol brasileño, Holan ya dio el visto bueno para que el arquero de Boca, Agustín Rossi, sea su reemplazante.