Jorge Almirón: “Desequilibrio por los costados”

Jorge Almirón, director técnico de San Lorenzo de Almagro, explicó ayer que en su idea de equipo necesitará “desequilibrio por los costados”, por lo que “la búsqueda de jugadores está por ahí”.

“Necesitamos desequilibrio por los costados, la búsqueda de jugadores está ahí. No estoy cerrado a que vengan jugadores que nunca dirigí”, dijo en referencia a las negociaciones que tiene el club azulgrana para traer a Federico Mancuello (Cruzeiro de Brasil) y al peruano Miguel Trauco, quien está en Palmeiras.

Los colombianos Gustavo Torres (delantero) y Raúl Loaiza (extremo) ya se sumaron al plantel y como el arquero Fernando Monetti (llegará hoy) vienen de ser dirigidos por Almirón en Atlético Nacional de Medellín.

“Torres y Loaiza son jugadores jóvenes y que no le salieron caros al club. Estoy conforme con los jugadores que llegaron. Tengo fe que para el domingo van a estar los jugadores que faltan”, expresó Almirón.

Sobre el arquero Monetti, Almirón aclaró que “es un gusto del entrenador, porque lo conozco, lo he dirigido y me gusta su forma de juego. Después, que juegue va a depender de la competencia que se produzca en el plantel. No es para boicotear a nadie”, cerró.