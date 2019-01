River vuelve al ruedo

El plantel de River, campeón de la Copa Libertadores 2018 y tercero en el Mundial de Clubes, volverá a reunirse hoy para iniciar la pretemporada en el estadio Monumental, donde se presentarán los 28 jugadores convocados por el entrenador Marcelo Gallardo, quien aún no cuenta con ningún refuerzo y tiene en duda al delantero uruguayo Rodrigo Mora, tras sus repetidas lesiones.

Esa situación del uruguayo de 31 años provocó que el cuerpo técnico y médico acordaran que sea el único integrante del plantel que no se lleve una rutina física para las vacaciones y solo tenga reposo deportivo.

Mora terminó el año 2018 casi sin jugar, ya que tuvo un puñado de minutos frente a Colón de Santa Fe, por la Superliga, donde además fue capitán.

De hecho, en plena serie final de la Libertadores contra Boca, volvió a sentir dolor en la zona de la cadera operada en 2017, que estuvo a punto de obligarlo a dejar el fútbol.

El 7 de junio pasado el delantero uruguayo firmó la renovación de su contrato con River, que se extiende hasta 2020, momento en el que anunció que pretendía “retirarse” en el club de Núñez.

“Se demoró pero logré el sueño. Estoy identificado con este club y me quiero retirar acá”, afirmó el uruguayo en aquel momento.

Igualmente, Mora estará presente en la práctica que se iniciará a las 17 en Núñez.

Allí será evaluado y el cuerpo médico determinará lo que ocurra con el uruguayo, que igualmente estará dentro de la delegación que a las 20 partirá hacia la ciudad oriental de Punta del Este, donde permanecerá hasta el 17 de enero.

Los futbolistas se alojarán en el complejo de Solanas y el único amistoso que jugará River será ante Nacional de Montevideo el martes 15 de enero, a partir de las 22.10 y con televisación de la señal deportiva de cable Fox Sports.

River ya no tendrá en sus filas a Gonzalo Martínez, quien emigró al Atlanta United y, a la espera de refuerzos, Gallardo decidió llevar a cuatro juveniles a la pretemporada: el arquero Ezequiel Centurión, el central David Martínez y los delanteros Lucas Beltrán y Federico Girotti.

En tanto, en la lista no figura Julián Álvarez, debido a que se encuentra con la Selección juvenil para disputar el Sudamericano Sub-20, y junto con él están Santiago Sosa y Pablo García Lafluf.

La vuelta a la actividad oficial para River será el sábado 19 de enero a las 20 ante Defensa y Justicia en el Monumental, en un partido pendiente de la fecha ocho de la Superliga, que había sido pospuesto por la final de la Copa Libertadores.

En tanto, el miércoles 23 a las 21 recibirá a Unión de Santa Fe, en el postergado de la duodécima jornada, mientras que el domingo 27 a las 19.20 hará lo propio ante Patronato, también en condición de local por la fecha 16.

Elogios repartidos

Para el 2019, el Boca - River tendrá un nuevo duelo de entrenadores. Ahora entre Alfaro vy Gallardo. Son pocos los jugadores que han tenido la chance de ser dirigidos por ambos. Uno de ellos es Israel Damonte. A la hora de referirse al flamante entrenador de Boca, que lo dirigió en el Globo durante todo el 2018, remarcó: “Gustavo es un motivador, diferente a Marcelo (Gallardo) pero te convence, te saca lo bueno, te hace creer que sos Pelé. Es muy vivo, muy bicho, tiene buen cuerpo técnico también”.

Y sobre el Muñeco, quien lo dirigió durante seis meses en Nacional de Montevideo, explicó: “Lo más importante de Marcelo, viéndolo de afuera, es cómo lo abrazaron los jugadores. Vos ves cuando hay un sentimiento y un respeto hacia la jerarquía, la cabeza del grupo y eso es lo más importante que ha logrado en River. Es alguien con mucha personalidad. Es un líder natural, un tipo que tiene huevos”.

Equipo que gana, sigue

Los jugadores que realizarán la pretemporada serán:

Arqueros: Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Ezequiel Centurión.

Defensores: Jonatan Maidana, Jorge Moreira, Milton Casco, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Nahuel Gallardo, Héctor David Martínez y Kevin Sibille.

Mediocampistas: Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Camilo Mayada, Juan Quintero, Nicolás De La Cruz, Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Cristian Ferreira.

Delanteros: Ignacio Scocco, Rodrigo Mora, Rafael Santos Borré, Lucas Pratto, Federico Girotti y Lucas Beltrán.