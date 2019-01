Las claves para 2019: dólar, inflación y crecimiento

En 2018 no hubo ninguna consultora privada que a principios de año se acercara al menos al resultado final, para el período de las principales variables económicas. Ninguna contempló -no era posible hacerlo- una devaluación del 100% en 12 meses, con todo su efecto en precios y en actividad en general.

De cara a un 2019 en el que no se espera una repetición de ese “cisne negro” devaluatorio, 8 de las consultoras macroeconómicas más destacadas del país dieron sus principales proyecciones para los números argentinos. Las estimaciones, con las únicas influencias concretas por el momento del aumento tarifario ya anunciado para el primer tramo del año, giran en torno a tres factores: el arrastre negativo que queda de 2018, el efecto electoral sobre el riesgo país y la capacidad de financiamiento del Gobierno, y el futuro del dólar como gatillo a cualquier escenario de actividad económica. En general, los economistas consultados por el portal Infobae consideran que de sostenerse las condiciones internacionales actuales (es decir, sin un empeoramiento considerado de las condiciones comerciales globales), a fines de año el valor del dólar debería ubicarse cerca de los 50 pesos. Para llegar a ese valor, el camino sería gradual y lento, acompañando a la inflación. Desde LCG creen que este año el dólar evitará las presiones por turismo e importación con una balanza comercial superavitaria. “Sin embargo, una fuerte dolarización de flujos y un posible contagio de incertidumbre política a la economía de los stocks, podría alimentar la demanda y tensar el precio entre el segundo y el tercer trimestre”, detalló Guido Lorenzo, economista jefe de LCG.

En ese sentido, desde C&T Asesores Económicos agregaron que el tipo de cambio “quedó en un nivel que favorece a los productores locales; más allá de las positivas consecuencias en materia de actividad económica que esto tiene, implica que no sería necesario otro salto abrupto en 2019”. Esa trayectoria del dólar será reforzada “por la recuperación que habrá en la oferta de divisas gracias a la mayor cosecha y la disponibilidad de divisas del FMI”, aseguraron. Sin embargo, un dólar tranquilo no es señal de bonanza asegurada. Los pronósticos se manejan entre una decisiva caída de la economía y un escenario en el que, en el mejor de los casos, se logrará recuperar terreno perdido en 2018. Y el consenso para la inflación está por sobre el 23% proyectado por el Gobierno en el Presupuesto 2019.

“La inflación se compone de una suba en torno al 30% en el dólar, una paritaria en 35% y una suba de 50% en las tarifas. Un factor adicional que podría agregar algunos puntos a la inflación es la eventual recuperación de los márgenes minoristas de las empresas, que en los últimos meses cayeron fuertemente”, señalaron desde Eco Go. Para la consultora liderada por Marina Dal Poggetto, la suba de precios se ubicará en 34,7%, una de las más altas entre el sector privado.

En lo que respecta al producto de la economía, las puntas van de una caída de 2,5% a un crecimiento de 1%. Este último, desde Orlando Ferreres y Asociados (OJF), se revisó recientemente a la baja debido a que la “volatilidad de los datos de actividad es excesiva”.

De todas formas, el análisis de OJF considera que para 2019 “la única fuente ‘genuina’ de crecimiento provendrá del campo” y que las grandes cosechas de trigo y soja aportarían casi 2 puntos porcentuales al crecimiento del producto.

Una semana auspiciosa

El 2019 comenzó de forma auspiciosa para los mercados en la Argentina, en un año clave en el que se realizarán las elecciones presidenciales en las que Mauricio Macri, tal como todo lo indica, buscará un segundo mandato. El buen arranque llega tras un 2018 complicado para las inversiones financieras. Una de las mejores noticias que los mercados le dieron al Gobierno fue la baja del riesgo país, que retrocedió más de 10% en la semana. En los últimos días de 2018 había llegado a 840 puntos, pero el viernes, tras un fuerte descenso se ubicó en 730. El economista Carlos Rodríguez destacó a mediados de diciembre “creo que el riesgo-país es el indicador más confiable, ya que es el resultado de decisiones tomadas por cientos de expertos que apuestan sus fondos detrás de esa evaluación”. En esta misma semana la Bolsa porteña acumuló un alza del 6,6%, tras cerrar el viernes con un alza del 4% en sintonía con Wall Street, donde las acciones se recuperaban con fuerza tras declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.



La suba de tarifas generará más inflación

Economistas consideraron ayer que los aumentos de tarifas generarán “más inflación y menos actividad”, mientras analizaron que el Banco Central debe comprar divisas y bajar la tasa de interés si el dólar toca el piso de la zona de no intervención.

La moneda norteamericana volvió a operar con tendencia negativa el viernes y cerró a $38,40, por lo que finalizó la semana con una pérdida acumulada de 45 centavos ante una firme oferta en la city porteña.

En el sector mayorista, el tipo de cambio cotizó a $37,37 y así se volvió a acercar al límite inferior de “la zona de no intervención” dispuesta por la autoridad monetaria, ubicada durante esa jornada en $37,21.

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, sostuvo que si el dólar toca ese piso, el Banco Central debe “bajar rápido la tasa de interés y comprar” divisas.

Señaló que “sería bueno” que el organismo que conduce Guido Sandleris “fortaleciera su posición de reservas propias, porque tiene muchas pero prestadas”.

En diálogo con Radio Mitre, recomendó “buscar una combinación y aprovechar para bajar la tasa de interés” con el fin de contribuir a que “el tipo de cambie se deprecie”.

Subrayó además que los límites de la banda de flotación debería ser “más angosta con un piso un poco más alto”.

En tanto, el economista Orlando Ferreres resaltó que los aumentos de tarifas generarán “más inflación y menos actividad”, al argumentar que “no aumentaron los sueldos”.

“La gente gana lo mismo. No aumentaron los sueldos y si se tiene que pagar más por los servicios, deja de consumir otra cosa”, puntualizó.

Además, estimó que ello “se va a notar mucho en el primer trimestre”, mientras confió en que “el segundo va a ser mejor y en el tercero se va a normalizar un poco más el tema de aumentos de servicios”.

.