Javier David: “Continuaré trabajando en el proyecto de Alberto Fernández”

El diputado nacional por Salta, Javier David, se refirió a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias provinciales que se realizarán este domingo y dijo que no sólo forma parte de la “tribuna” sino que está trabajando por el proyecto de Alberto Fernández porque tiene una mirada superadora que busca terminar con la “grieta”.

Sostuvo que el mismo eligió “quedarse afuera” porque no había un esquema político y sólo reinaba el caos. “Vi una discusión de nombres, chicanas y trampas de la que fui víctima, y no un debate de un proyecto”, dijo David, y subrayó que no busca cargos sino que a Salta le vaya mejor.

Sobre los comicios del domingo, consideró que Gustavo Sáenz corre con una ventaja porque se muestra como una alternativa para los salteños que quieren algo distinto. “El Frente de Todos metió adentro a todos los que vienen hace 20 años, que forman parte de lo mismo y eso entrega una ventaja”, señaló David.

Advirtió que los comicios del domingo dejarán muchas sorpresas porque hay dirigentes que “trabajaron como perros y alcanzaran tres o cuatro puntos porque es un caos político del que no quise participar”, y marcó que si la diferencia es amplia “se terminan las elecciones porque hasta los intendentes se acomodarán con el ganador”.

En cuanto a la interna del Frente de Todos, Javier David dijo que hay una “diferencia” entre el “Oso” y Miguel Isa, a quien ponderó por los años de experiencia y el esfuerzo que está haciendo en esta campaña, y sostuvo que esa ventaja se está acortando. “Antes era 80 a 20, ahora es 60 a 40, por lo que el domingo puede pasar cualquier cosa”.

Por último, desmintió ofrecimientos para formar parte de Gabinetes Provinciales pero señaló que con Leavy tiene “diferencias importantísimas” porque no tolera que “estrategias políticas le hayan impedido participar.