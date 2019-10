“Somos el primer Municipio Saludable de Nivel 1 en el NOA”

Tolar Grande recibió recientemente de Nación, la certificación de Municipio Saludable de Nivel 1. Se trata de la primera categoría otorgada a un municipio del NOA. El intendente Sergio Villanueva dialogó con El Tribuno acerca del camino que tuvieron que recorrer para alcanzar ese status y también sobre sus expectativas.



¿Qué significa a ser un municipio saludable?

Significa que en el municipio en cuestión se lleva adelante un proceso que promueve la salud integral en ese sector geográfico. Es un trabajo en equipo: requiere que las organizaciones locales, los vecinos y las autoridades se comprometan y firmen una acta compromiso y ejecuten un plan de acción para mejorar continuamente las condiciones sociales que producen salud y bienestar. Es un proceso que requiere de mucha convicción, fuerte apoyo político y una gran participación de la comunidad.

¿Cuándo se incorporaron a este programa nacional?

Comenzamos a trabajar el programa nacional Municipios y Ciudades Saludables en 2012, año en el que conformamos la Mesa Intersectorial. Arrancamos como municipio adherente, luego transitamos un largo proceso hasta pasar a la categoría de municipio titular. En una tercera etapa nos convertimos en municipio saludable. La Mesa está integrada por los responsables de todas las instituciones del pueblo. Creamos, además una Sala de Situación de Salud Local (SSSL), que era uno de los requerimientos de Nación. Este era un espacio para hablar y exponer todas las problemáticas que había en el pueblo, no solo en materia estrictamente de salud, sino de todo lo que hace a la calidad de vida de la gente, lo que implica a agua potable, red de cloacas, rellenos sanitarios, clasificación de basura, cuidado del ambiente, acciones deportivas, culturales, etc.

Una vez detectadas y planteadas las problemáticas por la Mesa Intersectorial, ¿cómo continúan sus acciones?

En nuestro caso se plantearon los temas, que luego se plasmaron en proyectos, planes y programas para encarar las diferentes problemáticas. Eso sí, siempre bajo el monitoreo de Municipios Saludables. Avanzamos así con la optimización de la redes de agua potable, de cloacas, tratamiento de los residuos sólidos, etc. Dotamos también al centro de salud y más ambulancias y equipamiento. Todo esto, cada acción fue sumando. Es decir, pusimos en marcha proyectos de interés y que tengan como beneficiaria a al gene y su calidad de vida, como por ejemplo un plan de Comida Saludable, para lo que tuvimos que contratar una nutricionista, brindamos talleres a los chicos, jóvenes y adultos.

¿De qué se trata la certificación que recibieron?

Bueno, luego de alcanzar el status de municipio saludable y de cumplir con una serie de requisitos obtuvimos la certificación de Municipio Saludable de Nivel 1. Es algo que nos enorgullece y nos da una gran satisfacción, ya que somos el primero no solo de la provincia, sino del NOA en alcanzar esta categoría. La evaluación requería de cumplir con 151 puntos. Y lo hicimos, gracias a un gran esfuerzo de la Mesa Intersectorial, de la gente y los funcionarios. Pero no solo cumplimos con lo exigido, sino que sumamos un total de 173 puntos. Esto se traduce también en el enorme compromiso de mantener ese status y seguir profundizando el trabajo que venimos realizando en cuanto agua potable, ambiente, talleres saludables, etc. Ahora, por ejemplo, lanzamos el plan “Por un barrio saludable” que es un programa integral que además de contribuir al ambiente distribuye importantes premios para los ganadores.