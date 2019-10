Gustavo Alfaro volvió a cambiar de esquema pensando en River

El director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, dirigió este jueves una nueva práctica de fútbol en el predio de Casa Amarilla, la segunda de la semana en esta minipretemporada de doble turno, en busca de una óptima preparación de cara al decisivo partido ante River -el martes 22- por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores.

El único cambio con respecto al entrenamiento del miércoles, en el cual utilizó una línea de tres defensores, es que no jugó el juvenil zaguero Nicolás Valentini y Franco Soldano estuvo en posición de delantero desde el arranque.

La formación del xeneize que puso Alfaro en cancha fue con Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz y Mas; Marcone y Mac Allister; Salvio, Tevez, Zárate; y Soldano.

A 12 días del trascendente encuentro en el cual Boca debe revertir el 2 a 0 que River consiguió en el estadio Monumental el pasado 1 de octubre, las prácticas -a puertas cerradas- de Boca denotan la búsqueda incesante de Alfaro para encontrar la fórmula de juego que pueda inquietar a un equipo sólido y dinámico como es el River que dirige Marcelo Gallardo.

La duda, al día de hoy, pasa por el esquema de juego: con Junior Alonso en el equipo (ahora con la selección de Paraguay, por la fecha FIFA que incluyó dos partidos amistosos), Alfaro podría intentar con una línea de tres zagueros centrales, junto con Carlos Izquierdoz y Lisandro López, para que Buffarini y Mas jueguen en posición de volantes externos por sus bandas.

Y si no juega el paraguayo Junior Alonso, Mauro Zárate y Carlos Tévez estarían desde el inicio, para armar una línea de cuatro con un doble cinco con más juego, con Iván Marcone y Alexis Mac Allister. Ese esquema buscaría plantar cuatro delanteros en campo rival, con Tevez más retrasado.

Más allá de las especulaciones futbolísticas, en el mundo Boca hay preocupación por algunas lesiones: la sobrecarga en el músculo sóleo derecho del centrodelantero Ramón Ábila, a la que se agrega ahora la molestia muscular en el gemelo derecho del italiano Daniele De Rossi, quien venia de una distensión en el isquiotibial de esa misma rodilla.

Cabe destacar que por ambos jugadores no hubo parte médico oficial del club y es muy difícil que estén en el superclásico copero. Con suerte, y kinesiología mediante, podrían estar esa noche en el banco de los suplentes.

El plantel de Boca seguirá concentrado con su plan de entrenamientos en los turnos mañana y tarde. Este juves por la noche, el plantel estará presente en la cena anual de Boca Solidario en la Bombonera.

Los jugadores después descansarán en el Hotel Madero, en donde están concentrados. El sábado, tras el entrenamiento matutino en Casa Amarilla, quedarán libres por la tarde y también el domingo, para regresar el lunes a las prácticas.