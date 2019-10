Cerró el escrutinio sin observaciones

Sin ningún tipo de observación concluyó ayer el escrutinio definitivo de los votos de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo.

Tampoco hubo modificaciones en los resultados. El frente Gustavo Sáenz Gobernador logró el 42,81%, con 292.690 votos para la categoría de gobernador. De esa manera, se confirma que Gustavo Sáenz, actual intendente capitalino, quedó bien posicionado para los comicios generales del 10 de noviembre.

El Frente de Todos obtuvo un 32,22% de los sufragios (220.278). De esos votos, 163.527 le corresponden a Sergio “Oso” Leavy” y 56.751 a Miguel Isa, quien quedó afuera de la próxima contienda electoral.

Alfredo Olmedo, quien no tenía interna en su espacio, cosechó un 19,39%, un total de 132.604 votos. Pablo López eliminó a Violeta Gil y Andrea Villegas en el Frente de Izquierda, espacio que obtuvo un 3,59% de los votos. El Frente Grande, que postula a Elia Fernández, se quedó con el 1,96%, lo que la habilita para la general de noviembre.

La audiencia de ayer fue encabezada por la vicepresidenta del Tribunal Electoral de la Provincia, Teresa Ovejero, acompañada por el vocal y vicepresidente segundo de la Corte de Justicia, Fabián Vittar, y las vocales y juezas de Cámara Mirta Inés Regina y María Inés Casey. El escrutinio definitivo comenzó el martes, a las 18.

Durante la audiencia, Carlos “Uluncha” Saravia, apoderado del Frente Sáenz Gobernador, cuestionó que sectores que iban a realizar presentaciones por los resultados no lo hicieron. “Fue todo mediático”, expuso ante el Tribunal.

Desde el sector de Sáenz hicieron notar que la ventaja, en una comparación directa, sobre Leavy es de casi 130 mil votos. Cuando se mide por resultados de los frentes, la diferencia es de 10 puntos.

Más de un millón

Los guarismos del Tribunal Electoral indican que el padrón electoral de la provincia es de 1.025.761 votantes en 3117 mesas habilitadas y que concurrieron a las urnas 705.546 personas, lo que representa un total del 68,78%, cifra que se ubica en la media de elecciones primarias provinciales.

Los inscriptos para participar eran 15.887 candidatos que conformaron 332 listas que se encolumnaron en cinco grandes frentes electorales: el Frente Sáenz Gobernador (1 lista), el Frente de Todos (2 listas), el Olmedo Gobernador (1 lista), el Partido Frente Grande (1 lista) y el Frente de Izquierda y Trabajadores (3 listas).

Desde el Tribunal Electoral destacaron que el índice de asistencia de las autoridades de mesa fue del 97%, el más alto de los últimos comicios.

Señalaron no se necesitó hacer reemplazos, ya que son docentes que reciben capacitación con puntaje.